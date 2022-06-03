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Пхукет отмечает день рождения Королевы

Сегодня, 3 июня, Таиланд отмечает день рождения Ее Величества Королевы Сутхиды, супруги Рамы Х.

Новости Пхукета

3 Июня 2022, 03:46 PM
День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

День рождения Королевы Сутхиды на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первая часть запланированных на день официальных мероприятий прошла утром в здании администрации провинции. Там состоялась церемония с участием 45 буддистских монахов во главе с аббатом храма Wat Mongkol Nimit Пхра Кру Метта Пиромом. От лица администрации Пхукета участие принимали губернатор Наронг Вунсиуе, его супруга Ванди, все вице-губернаторы и другие официальные лица.

На 17:30 вечера запланирована вторая часть мероприятия – возложение цветов к портрету Ее Величества в здании администрации и церемония благословения.

В связи с днем рождения Королевы 3 ибня является нерабочим днем, все государственные ведомства и офисы большинства компаний и учреждений закрыты, включая отделения банков (получить банковские услуги можно будет в филиалах при торговых центрах).

Продажа и употребление спиртного в день рождения Королевы не запрещены законом, однако власти традиционно призывают жителей и гостей страны воздержаться от распития в этот день в знак уважения к Ее Величеству.

 

 

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