Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет открылся без ажиотажа

С 1 октября власти Пхукета смягчили правила въезда на территорию провинции, открыв ее для всех вакцинированных гостей из других провинций при условии отрицательного теста на COVID-19. Однако первый день работы в новых условиях не вызвал ажиотажа на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай – поток машин и людей не изменился.

Новости Пхукета

4 Октября 2021, 05:14 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Мало кто воспользовался и возможностью не сдавать анализ на коронавирус заранее, а просто прибыть с набором для экспресс-тестирования на антитела и сделать все на месте (такая опция доступна официально зарегистрированным жителям Пхукета).

В большинстве своем люди проходили контроль, предъявляя сертификаты о заранее сданных анализов. Основную массу составляли водители грузового транспорта и местные жители, но не внутренние туристы, которых ждет остров. Кампания властей по информированию потенциальных отдыхающих не дала немедленных результатов.

Напомним. Озвучивая резюме новых требований, вице-губернатор Пичет Панапонг начал с того, что КПП Тха-Чат-Чай теперь снова работает в круглосуточном режиме. Также, как отмечалось выше, остров теперь открыт для неограниченного круга лиц, при условии, что они прошли вакцинацию и имеют на руках справку об отрицательном тесте на коронавирус методом ПЦР или теста на антитела. Срок действия справки – семь дней. Кроме того, на Пхукет допускаются люди, переболевшие COVID-19 в течение предыдущих шести месяцев.

Лица, официально зарегистрированные в качестве проживающих на Пхукете (чье имя внесено в домовую книгу «табиен баан») могут сдавать анализы прямо на КПП при помощи заранее купленного набора для экспресс-теста на антитела (АТК). В этом случае сразу после анализа будет выдана справка, которую можно будет использовать для повторного въезда на остров. Срок действия справки – семь дней.

«Это поможет снизить нагрузку на контрольно-пропуской пункт», – отмечал вице-губернатор.

От детей до шести лет ни справка о вакцинации, ни отрицательный анализ на коронавирус не требуются. Соответствующие документы могут не предоставлять неотложной медпомощи, спасатели и пациенты, въезжающие на остров на автомобиле скорой помощи.

Дети от шести до 18 лет, которые также не имеют возможности привиться, должны лишь предоставить результаты анализа на коронавирус. Срок действия справки – семь дней.

Указанные правила распространяются и на тех, кто прибывает на остров водным транспортом.

Все прибывающие должны скачать мобильное приложение Mor Chana и включить функцию передачи геоданных. Функция должна быть включена в течение всего времени пребывания на Пхукете.

Также все прибывающие должны зарегистрироваться на портале gophuget.com и получить QR-код.


 

 

Have a news tip-off? Click here

Вегетарианский фестиваль начался на Пхукете
Пхукет озвучил правила въезда по визе по прибытию
Владелец бара арестован за продажу спиртного после 22:00
Программу Sandbox открыли для всех стран мира
Рост наркопотребления на Пхукете продолжается
Кафе и рестораны приветствуют отмену «сухого закона»
Два люксовых отеля обвиняются в нелегальном получении прав на землю
Автомобиль утонул в пхукетском пруду
Сухой закон в ресторанах Пхукета отменяется
В автопрокаты Пхукета не вернули 10 машин
Острова Пхи-Пхи остаются закрытыми
Житель Май-Кхао предположительно нашел амбру кашалота ценой в 30 млн бат
Украденную 18 лет назад и найденную на Пхукете слониху вернули хозяину
Участники вечеринки на вилле в Раваи задержаны полицией
Житель провинции Пханг-Нга арестован за кражу телефонных кабелей

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
Thai Residential
Phuket Academy of Performing Arts
QSI International School Phuket

 