Пхукет открылся без ажиотажа

С 1 октября власти Пхукета смягчили правила въезда на территорию провинции, открыв ее для всех вакцинированных гостей из других провинций при условии отрицательного теста на COVID-19. Однако первый день работы в новых условиях не вызвал ажиотажа на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай – поток машин и людей не изменился.

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Мало кто воспользовался и возможностью не сдавать анализ на коронавирус заранее, а просто прибыть с набором для экспресс-тестирования на антитела и сделать все на месте (такая опция доступна официально зарегистрированным жителям Пхукета).

В большинстве своем люди проходили контроль, предъявляя сертификаты о заранее сданных анализов. Основную массу составляли водители грузового транспорта и местные жители, но не внутренние туристы, которых ждет остров. Кампания властей по информированию потенциальных отдыхающих не дала немедленных результатов.

Напомним. Озвучивая резюме новых требований, вице-губернатор Пичет Панапонг начал с того, что КПП Тха-Чат-Чай теперь снова работает в круглосуточном режиме. Также, как отмечалось выше, остров теперь открыт для неограниченного круга лиц, при условии, что они прошли вакцинацию и имеют на руках справку об отрицательном тесте на коронавирус методом ПЦР или теста на антитела. Срок действия справки – семь дней. Кроме того, на Пхукет допускаются люди, переболевшие COVID-19 в течение предыдущих шести месяцев.

Лица, официально зарегистрированные в качестве проживающих на Пхукете (чье имя внесено в домовую книгу «табиен баан») могут сдавать анализы прямо на КПП при помощи заранее купленного набора для экспресс-теста на антитела (АТК). В этом случае сразу после анализа будет выдана справка, которую можно будет использовать для повторного въезда на остров. Срок действия справки – семь дней.

«Это поможет снизить нагрузку на контрольно-пропуской пункт», – отмечал вице-губернатор.

От детей до шести лет ни справка о вакцинации, ни отрицательный анализ на коронавирус не требуются. Соответствующие документы могут не предоставлять неотложной медпомощи, спасатели и пациенты, въезжающие на остров на автомобиле скорой помощи.

Дети от шести до 18 лет, которые также не имеют возможности привиться, должны лишь предоставить результаты анализа на коронавирус. Срок действия справки – семь дней.

Указанные правила распространяются и на тех, кто прибывает на остров водным транспортом.

Все прибывающие должны скачать мобильное приложение Mor Chana и включить функцию передачи геоданных. Функция должна быть включена в течение всего времени пребывания на Пхукете.

Также все прибывающие должны зарегистрироваться на портале gophuget.com и получить QR-код.





