Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет открыл морские и сухопутные границы

Губернатор Пхукета отдал распоряжение о восстановлении автомобильного и морского сообщения между Пхукетом и другими провинциями с понедельника, 1 июня.

Новости Пхукета

1 Июня 2020, 09:08 AM
Губернатор открыл свободный выезд с Пхукета автомобильным и морским транспортом. Фото: Phuket PR Department

Губернатор открыл свободный выезд с Пхукета автомобильным и морским транспортом. Фото: Phuket PR Department

Приказ губернатора был опубликован вечером воскресенья без каких-либо предварительных анонсов. Фото: Phuket PR Department

Приказ губернатора был опубликован вечером воскресенья без каких-либо предварительных анонсов. Фото: Phuket PR Department

Приказ губернатора был опубликован вечером воскресенья без каких-либо предварительных анонсов. Фото: Phuket PR Department

Приказ губернатора был опубликован вечером воскресенья без каких-либо предварительных анонсов. Фото: Phuket PR Department

Приказ губернатора был опубликован на страницу PR-cлужбы пхукетской администрации в 21:12 воскресенья, 31 мая. При этом предварительно открытие границ не анонсировалось.

В приказе говорится, что все въезжающие на остров на автотранспорте или покидающие провинцию должны «выполнять требования и соблюдать операционные стандарты, установленные полицией Пхукета и действующие на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай» (надо заполнить онлайн-форму).

В документе отмечается, что это относится и к пассажирам автобусов, хотя междугородное автобусное сообщение пока не восстановлено.

Одновременно открывается морское сообщение с другими провинциями (но не с зарубежными направлениями). Пассажирам и экипажам судов также предписано соблюдать все установленные стандарты безопасности и требования к выезжающим и приезжающим. В данном случае контрольным ведомством является пхукетский офис Морского департамента.

Согласно приказу губернатора, все лица с подозрениями на коронавирус должны помещаться в карантин. При этом, как добавил шеф полиции Пхукета, сплошного карантина для всех въезжающих нет.

Добавим, что аэропорт Пхукета по-прежнему остается закрытым до особого распоряжения официальных лиц.

 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Шеф полиции Пхукет пояснил правила выезда с острова
Власти Пхукета озвучили список разрешенного с 1 июня
Полиция пресекла ввоз на Пхукет партии кратома в условиях локдауна
Упавшие мачты электропередач убили двух человек в Чалонге
В больницах Пхукета не осталось пациентов с COVID-19
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено
На Пхукете спасли запутавшуюся в сетях черепаху
Таиланд объявил о новом смягчении коронавирусных ограничений
Отключение электричества ожидается 1 июня в Таланге
Синоптики обещают Пхукету неделю дождей
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено
Грузовик потерял управление на спуске с холма в Патонге
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано
Анализы двух последних выявленных носителей коронавируса направлены на перепроверку
Запуск автобусов Пхукет – Бангкок отложен

 

Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 