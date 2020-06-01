Пхукет открыл морские и сухопутные границы

Губернатор Пхукета отдал распоряжение о восстановлении автомобильного и морского сообщения между Пхукетом и другими провинциями с понедельника, 1 июня.

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Приказ губернатора был опубликован на страницу PR-cлужбы пхукетской администрации в 21:12 воскресенья, 31 мая. При этом предварительно открытие границ не анонсировалось.

В приказе говорится, что все въезжающие на остров на автотранспорте или покидающие провинцию должны «выполнять требования и соблюдать операционные стандарты, установленные полицией Пхукета и действующие на контрольно-пропускном пункте Тха-Чат-Чай» (надо заполнить онлайн-форму).

В документе отмечается, что это относится и к пассажирам автобусов, хотя междугородное автобусное сообщение пока не восстановлено.

Одновременно открывается морское сообщение с другими провинциями (но не с зарубежными направлениями). Пассажирам и экипажам судов также предписано соблюдать все установленные стандарты безопасности и требования к выезжающим и приезжающим. В данном случае контрольным ведомством является пхукетский офис Морского департамента.

Согласно приказу губернатора, все лица с подозрениями на коронавирус должны помещаться в карантин. При этом, как добавил шеф полиции Пхукета, сплошного карантина для всех въезжающих нет.

Добавим, что аэропорт Пхукета по-прежнему остается закрытым до особого распоряжения официальных лиц.