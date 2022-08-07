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Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий

Пхукетский провинциальный комитет по спорту провел 3 августа совещание, в ходе которого обсудил программу спортивных мероприятий, которые должны пройти на острове в ближайшее время. Согласно сообщению PR-службы провинции, опубликованному по итогам совещания, событий будет немало.

Новости Пхукета

7 Августа 2022, 01:27 PM
Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Пхукет обсудил программу ближайших спортивных событий. Фото: PR Phuket

Встреча спортивных функционеров и других официальных лиц прошла в Provincial Hall. Среди прочих участие принимали президент Спортивной ассоциации Пхукета Тхаммават Вонгчаронйот, вице-губернатор Пичет Панапонг, директор пхукетского офиса Спортивного управления Таиланда (SAT) Дамронг Чайсена, представитель пхукетского офиса Министерства туризма и спорта Ратчадапхон Оин и другие чиновники, имеющие отношение к сфере спорта.

Одним из ключевых пунктов на повестке дня был готовящийся турнир по серфингу, который должен стать частью большого фестиваля спортивного туризма Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival в провинциях Пхукет, Сонгкхла, Сатун, Пхаттхалунг, Краби, Пханг-Нга и Сураттхани. Общий бюджет инициативы – 177 млн бат.

Пхукетские соревнования по серфингу, официально носящие название Phuket Beach Festival International Surfing Contest 2022, будут проходить на пляже Ката с 23 по 28 августа. Участие должны принять около двух десятков профессиональных спортсменов, включая тайцев и иностранцев. Одновременно с соревнованиями будут проходить туристическая ярмарка, а также серия концертов, коллективных занятий йогой, мастер-классов по серфингу и скейтборду.

Примерно в те же даты на Пхукете должен пройти Чемпионат Таиланда по карате под полным названием Thailand Karate-do Championship 2022. Место проведения мероприятия – конференц-центр пхукетского кампуса университета Phuket Rajabhat University, даты – 19-23 августа. Чемпионат впервые будет проходить за пределами Бангкока, организаторы ожидают более 400 участников из 22 стран, включая спортсменов олимпийского уровня.

Также Пхукетский провинциальный комитет по спорту обсудил серию готовящихся забегов. В частности, 3 сентября в Сапан-Хине пройдет Phuket Sports City 2022 Run, а на 10-11 сентября запланирован Esther Bunny Women’s Health Run в Лагуне. Кроме того, с 3 по 17 сентября в пхукетском кампусе Prince of Songkla University состоится баскетбольный Чемпионат мира среди игроков до 23 лет. Его официальное название – Basketball Under-23 World Championship U 23.

Обсудили на встрече комитета и пхукетскую часть восьмого квалификационного раунда Национальных студенческих игр 2023 (National Student Games 2023). Кроме Пхукета, мероприятия будут проходить и в шести прочих южных провинциях: Краби, Пханг-Нга, Ранонг, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.

Пхукетский раунд квалификации будет продолжаться с 20 августа по 4 сентября. В программе игр – легкая атлетика, гольф, карате, велоспорт, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, петанк, футзал, футбол, плавание, вудбол, бильярд (снукер), гандбол в зале, пляжный гандбол, волейбол, пляжный волейбол и бокс.

Более отдаленные события включают Чемпионат мира по бодибилдингу Bodybuilding World Championship в декабре (мероприятие примет Central Phuket) и Кубок мира по тяжелой атлетике Weightlifting World Cup в Phuket Rajabhat University в апреле следующего года.

 

 

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