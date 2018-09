Пхукет намерен просить полмиллиарда бат на безопасность морского транспорта Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, полномочия которого истекают 30 сентября, рассказал, что намерен запросить у правительства полмиллиарда бат на реализацию плана по повышению безопасности морского транспорта. Новости Пхукета 20 Августа 2018 17:09:35 Министр транспорта посетил Пхукет и выслушал доклад губернатора 19 августа. Фото: Phuket PR Department О наличии дорогостоящего комплексного плана по повышению безопасности морского транспорта стало известно после визита на остров министра транспорта Вирасака Коусурата, который прибыл на Пхукет и встретился с местными чиновниками, чтобы получить от них отчет о том, как ведутся работы в соответствующей сфере. Встреча министра с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом, вице-адмиралом ВМФ Сомнуком Премпрамотом и исполняющим обязанности главы Морского департамента Пхукета Виватом Читчертвонгом прошла 19 августа в Центре по контролю морского транспорта на пирсе в Чалонге. Губернатор Плодтхонг сообщил министру, что по его распоряжению были организованы группы официальных лиц для контроля за соблюдением требований безопасности на 24 пирсах, принимающих и отправляющих туристов. Кроме того, на всех этих пирсах должно быть организовано видеонаблюдение, установлены информационные щиты для туристов, налажена система сбора информации обо всех прибывающих и отправляющихся судах. «В дополнение к этому я организую мобильную инспекционную группу для случайных проверок лодок на предмет соблюдения требований безопасности при перевозке туристов», – добавил губернатор. «Затем мы сконцентрируем внимание на развитии пирса в Чалонге. Я организую тренировочные семинары для официальных лиц по использованию разработанной DEPA (Агентством по продвижению цифровой экономики) базы данных. Затем мы ускорим модернизацию понтонных причалов и пешеходных переходов для повышения пропускной способности пирса в плане пассажиропотока. У нас имеется девять проектов по развитию пирса в Чалонге с бюджетом в 144 млн бат. Эти проекты нужны для повышения безопасности пирса, улучшения качества обслуживания туристов и нашего туристического имиджа», – заявил губернатор Плодтхонг. Цитату о девяти проектах, в частности, привело государственное агентство NNT. Однако в публикации NNT не было указано, что упомянутые в цитате 144 млн бат – это лишь часть средств, которые губернатор планирует запросить у правительства на повышение безопасности морского транспорта. Всего господин Плодтхонг намерен просить 508 млн бат на обеспечение «быстрого и эффективного наблюдения за морским транспортом, реализации мер по предотвращению чрезвычайных ситуации и ликвидацию их последствий, обеспечение безопасности, повышение стандартов качества и мер предосторожности». По словам главы провинции, все перечисленное необходимо не только туристическому транспорту, но также рыболовецкому флоту, операторам яхт и других типов судов. Министр туризма Вирасак Коусурат дал Пхукету добро на отправку запроса и подчеркнул, что «безопасность на морском транспорте стоит инвестиций». Говоря о кораблекрушении, унесшем жизни 47 туристов, министр указал, что причины гибели судна «Феникс» пока не установлены, и отметил, что освещение расследования в СМИ должно вестись аккуратно из-за возможных негативных последствий для международного имиджа Таиланда как туристического направления. По его словам, распространение всей информации о кораблекрушении и расследовании в отношении предполагаемых виновников должно идти через Министерство туризма и спорта. Как добавил исполняющий обязанности главы Морского департамента Пхукета Виват Читчертвонг, в настоящий момент причины кораблекрушения пытается установить специально созданная комиссия. «Комиссия должна установить факты, в особенности, относительно игнорирования судном штормового предупреждения, а также уровня навыков капитана по контролю за судном и многочисленным пассажирами на борту. Если кораблекрушение произошло из-за физического состояния судна, мы выясним и это», – заявил господин Читчертвонг. По его словам, эвакуация пассажиров с тонущего судна могла быть затруднена, что и привело к многочисленным человеческим жертвам. «После инцидента я организовал тренировочные курсы для капитанов и туристических гидов. Курсы разработаны для повышения уровня знаний в сфере обеспечения безопасности пассажиров и туристов», – добавил Виват Читчертвонг. Расследование причин кораблекрушения затруднено тем, что специалистам до сих пор не удалось поднять со дна затонувшее судно. При этом шеф полиции Чалонга Паксайот Тханонгсак отметил, что для работы следователей необходимо, чтобы судно было изучено. «Только после этого мы сможем озвучить выводы о возможных причинах происшествия», – заявил полковник Тханонгсак. Тем временем пхукетский офис Управления страховой комиссии сообщил, что причитающиеся страховые выплаты получили родственники 46 и 47 погибших. В одном случае у Bangkok Insurance Company возникли проблемы с переводом средств на счет получателя, сейчас компания ждет, когда получатель предоставит данные какого-либо другого счета. Параллельно продолжают осуществляться выплаты семьям погибших и пострадавшим обещанных государством компенсаций. 