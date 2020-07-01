Пхукет и Пхи-Пхи первыми примут иностранных туристов в августе

Пхукет станет одним из первых тайских курортов, куда в августе смогут прилетать туристы из-за рубежа. Соответствующее заявление сделал министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн.

Новости Пхукета

1 Июля 2020, 12:36 PM

Минтуризма выбрало пять курортов, которые должны первыми принять иностранцев. Фото: Phuket Tourist Police

Как пишет Bangkok Post, восстановление зарубежного туриста начнется в Королевстве с пяти островов. Первыми гостей примут Пхукет, Пхи-Пхи, Самуи, Пханган и Тао.

«Наблюдаются сигналы того, что Таиланд может открыть зарубежный туристический рынок в августе, то есть раньше ожидавшихся до этого сентября или октября. Вице-премьер Сомкид Джатусрипитан попросил министерство [туризма] подготовиться к возобновлению приема туристов», – цитирует Bangkok Post слова главы Минтуризма.

Как пояснил господин Ратчакитпракарн, на начальном этапе будут действовать квоты на число зарубежных туристов. Лимиты будут зависеть от наличия тестов на коронавирус и общих мощностей медицинской системы в каждом из регионов.

При этом господин Ратчакитпракарн добавил, что въезд на курорты будет только прямым. Самолеты с отдыхающими должны прибывать в выбранные провинции напрямую. В случае транзита через Бангкок туристам будет запрещено покидать аэропорт. Принимать гостей будут только из безопасных стран (концепция «туристических пузырей»)

Глава Минтуризма заявил, что прием иностранцев будет начат «с провинций, где экономика в значительной мере полагается на туризм,что означает, что местные жители не будут против прибывающих гостей». Если пилотный проект в августе окажется успешным, то вслед за пятью островами для иностранцев откроются и другие места.

При этом ведомство господина Ратчакитпракарна не ожидает, что общий турпоток из-за рубежа по итогам года превысит 10 млн человек. До закрытия границ страна успела принять 6,7 млн.

Тем временем кабинет министров Таиланда одобрил анонсированный ранее пакет мер по стимулированию внутреннего туризма на 22,4 млрд бат. Как отметила заместитель официального представителя правительства Трайсури Тайсаранакун, программа будет действовать вплоть до 31 октября.

Изначально проект включал три подпрограммы – «Моральная поддержка», «Путешествуем вместе» и «Делимся счастьем в путешествиях» – но в финальной версии две последних подпрограммы было решено объединить в одну под названием «Мы путешествуем вместе».

В рамках «Моральной поддержки» власти намерены отблагодарить медицинских работников и волонтеров отдыхом вне своих провинций. На эти цели будет направлено 2,4 млрд бат, в списке потенциальных получателей бонусов – 1,2 млн человек. Размер субсидии составит до 2 тыс. бат на человека, продолжительность поездки должна быть не менее двух дней и одной ночи, отдых должен предполагать поездку в другую провинцию.

В рамках подпрограммы «Мы путешествуем вместе» правительство субсидирует внутренним туристам часть расходов на транспорт, проживание в отелях, питание и другие туристические услуги. Общий бюджет проекта – 20 млрд бат.

Объем программы по субсидированию билетов на самолеты и автобусы – 2 млрд бат. Государство готово компенсировать 40% транспортных расходов, но не более 1 тыс. бат на человека. В отелях государство также готово субсидировать до 40% стоимости номеров с лимитом в 3 тыс. бат за ночь и максимумом пять ночей. Субсидии на другие траты ограничены суммой в 600 бат за ночь в отельном номере (и также не более 40%). Претендовать на бонусы смогут туристы, которые будут отдыхать вне своих провинций. Регистрация проходит на сайте www.เราเที่ยวด้วยกัน.com.

Еще одним драйвером туристической отрасли должен стать деловой туризм. Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил после заседания кабмина 30 июня, что государственные агентства и ведомства получили инструкции организовать проведение своих встреч, семинаров и других мероприятий в различных провинциях страны. Также глава правительства выразил пожелание, чтобы внутренние туристы по возможности путешествовали в будни, а не в выходные дни.