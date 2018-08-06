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Пхукет готовится отпраздновать день рождения Королевы Сирикит

В воскресенье, 12 августа, Таиланд будет отмечать день рождения Королевы Сирикит Китиякары, матери Его Величества Рамы Х.

Новости Пхукета

6 Августа 2018 16:10:01

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Подготовка к дню рождения Королевы Сирикит началась сегодня, 6 августа, когда в здании администрации провинции были размещены традиционные книги поздравлений, оставить записи в которых смогут все желающие.

Основные мероприятия в день рождения Королевы Сирикит (12 августа) пройдут в парке имени 72-летия Королевы, где в 7:00 состоится религиозная церемония с участием 87 буддистских монахов и послушников.

На вечер запланирована церемония зажжения свечей перед портретом Королевы в университете Rajabhat. Мероприятие начнется в 17:00. Также в университете можно будет оставить запись в книге поздравлений (с 8:30 утра).

Официальные лица уже обратились к жителям острова с призывом надеть в день рождения Королевы Сирикит одежду голубых тонов. Госслужащим предписано надеть парадную униформу, не возбраняется ношение униформы и другими людьми (к примеру, ношение университетской формы студентами). Женщины могут надеть традиционные тайские костюмы. При этом официальные лица подчеркивают, что ношение одежды голубых тонов и традиционных тайских костюмов уместно в течение всего августа.

Добавим, что день рождения Королевы Сирикит в этом году выпал на воскресенье. По этой причине понедельник, 13 августа, будет нерабочим днем.

 

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