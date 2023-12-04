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Пхукет готовится отметить День отца

Вторник, 5 декабря, будет общенациональным выходным во всем Таиланде. Каждый год тайцы празднуют в этот день сразу несколько событий – день рождения Короля Пхумипона Великого (Рамы IX), День отца и Национальный день Таиланда.

Новости Пхукета

4 Декабря 2023, 11:55 AM
Выставка портретов Рамы IX проходит в Пхукет-Тауне. Фото: Novosti Phuketa

Выставка портретов Рамы IX проходит в Пхукет-Тауне. Фото: Novosti Phuketa

Велопробег в честь Рамы IX пройдет 5 декабря в Патонге. Фото: PR Patong

Велопробег в честь Рамы IX пройдет 5 декабря в Патонге. Фото: PR Patong

Выставка портретов Рамы IX проходит в Пхукет-Тауне. Фото: Limelight Phuket

Выставка портретов Рамы IX проходит в Пхукет-Тауне. Фото: Limelight Phuket

Красный Крест и Vachira Hospital предлагают сдаь кровь 5 декабря. Фото: Vachira Hospital

Красный Крест и Vachira Hospital предлагают сдаь кровь 5 декабря. Фото: Vachira Hospital

К событию приурочена праздничная сдача донорской крови в Limelight Avenue. Там же с 1 декабря продолжается выставки портретов Рамы IX, на которой собраны работы самых разных художников и в самых разных стиля. Среди образов отца есть и не ортодоксальные.

Официальные церемонии пройдут в Пхукет-Тауне утром и вечером. В Патонге отметят День отца уличным велопробегом, так что водителям стоит быть готовыми к затруднению дорожного движения с 8:00 утра и до 13:00 дня.

Традиционные субботник и другие благотворительные акции ожидаются по всему острову. Собственно, они уже начались – недавняя уборка на холме То-Сэ была приурочена именно к дню рождения Рамы IX.

Все государственные ведомства будут закрыты 5 декабря. Получить финансовые услуги можно будет только в отделениях банков при торговых центрах. Праздник не предусматривает законодательного запрета на употребление спиртного, но официальные лица традиционно просят об умеренности в День отца.

 

 

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