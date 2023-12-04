Пхукет готовится отметить День отца

К событию приурочена праздничная сдача донорской крови в Limelight Avenue. Там же с 1 декабря продолжается выставки портретов Рамы IX, на которой собраны работы самых разных художников и в самых разных стиля. Среди образов отца есть и не ортодоксальные.
Официальные церемонии пройдут в Пхукет-Тауне утром и вечером. В Патонге отметят День отца уличным велопробегом, так что водителям стоит быть готовыми к затруднению дорожного движения с 8:00 утра и до 13:00 дня.
Традиционные субботник и другие благотворительные акции ожидаются по всему острову. Собственно, они уже начались – недавняя уборка на холме То-Сэ была приурочена именно к дню рождения Рамы IX.
Все государственные ведомства будут закрыты 5 декабря. Получить финансовые услуги можно будет только в отделениях банков при торговых центрах. Праздник не предусматривает законодательного запрета на употребление спиртного, но официальные лица традиционно просят об умеренности в День отца.