Пхукет готовится к юбилейному полумарафону в Кату

Администрация тамбона Кату готовится провести юбилейный полумарафон. 25-е по счету соревнования назначены на воскресенье, 11 декабря. В прошлую субботу, 19 ноября, атлеты опробовал предложенные маршруты.

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В рамках 25-го Kathu Half Marathon запланированы четыре отдельных события.

Забег и прогулка на 2,5 км.

Фановый забег на 6 км.

Мини-марафон (10,5 км).

Полумарафон (21 км).

Стоимость участия – 200 бат за дистанции в 2,5 км и 6 км, 250 бат – за мини-марафон и 350 бат за полумарафон.

Участники всех забегов получат памятные медали и футболки, а победителей на дистанциях в 6 км, 10,5 км и 21 км также ждут денежные призы. Награждаться будет пятерка лучших в каждой возрастной группе, плюс предусмотрен отдельный открытый зачет для жителей Кату.

Штаб соревнований, а также линия старта и финиша для всех дистанций будут располагаться у муниципалитета Кату (напротив и чуть севернее dCondo Kathu). Маршруты будут проходить по дорогам общего пользования.

Участники прогулки сделают малый круг по району с через так называемую Kathu Business Street (позади Phuket Villa Kathu), дистанция в 6 км предполагает уже полноценный круг мимо рынка Си-Ко. На мини-марафоне дополнительные километры обеспечит петля вокруг Loch Palm и Red Mountain.

Участников полумарафона на 21 км ждет отдельный маршрут. Они побегут к Bypass Rd., потом по ней до Ко-Кэу, оттуда к школе BISP и, наконец, назад в Кату по извилистой дороге 3030 мимо Музея горного дела и муниципальной школы номер 1.

Участники будут стартовать между 5:30 утра и 6:20 утра. Награждение победителей назначено на 8:00, так что соревнования не должны особо помешать дорожному движению. Ознакомиться с маршрутами, получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на участие можно на сайте Phuket Soft Events.

В субботу, 19 ноября, организаторы уже опробовали маршруты в тестовом режиме и, судя по всему, остались довольны. Во всяком случае на последовавшей за этим пресс-конференции ни о каких изменениях не объявлялось.