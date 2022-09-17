Пхукет готовится к Вегетарианскому фестивалю

Китайские храмы Пхукета начали подготовку к ежегодному Вегетарианскому фестивалю, который в этот раз пройдет с 26 сентября по 4 октября (с учетом церемоний поднятия лампадных шестов – с 25 по 5).

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В пятницу, 16 сентября, во всех храмах началась генеральная уборка. К храмовым служащим и верующим присоединились также муниципальные работники, которые вместе отмывают храмовые территории, приводят в порядок алтари и наводят чистоту в помещениях.

Фестиваль 2022 года будет проходить, как и год назад, с соблюдением мер коронавирусной безопасности. Об этом специально напомнил вице-губернатор Пичет Панапонг, который накануне провел встречу с представителями китайских храмов.

Наведение чистоты и порядка продолжится вплоть до начала фестиваля 26 сентября. При этом надо отметить, что в официальное расписание фестивальных мероприятий не включается предшествующая основным событиям церемония поднятия шестов с лампадами «го тенг». По ним девять императорских богов должны спуститься на землю, ознаменовав начало фестиваля. Шесты будут подняты вечером 25 сентября.

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) уже опубликовал официальную программу фестиваля, включая расписание уличных процессий. Из ритуалов в брошюре отмечены хождение по огню (с 30 сентября по 4 октября в разных храмах) и ритуал пересечения моста (3-4 октября).

Уличные процессии начнутся 27 сентября. По традиции первое шествие проведет храм Koor Su Gong Naka Shrine, находящийся у ночного рынка Naka Market к югу от Central Festival.

На время процессий дорожное движение по соответствующим улицам может быть ограничено – вплоть до полного закрытия дорог на определенное время.

В заключительную ночь фестиваля – 4 октября – все храмы проведут совместное шествие через Пхукет-Таун к Сапан-Хину, где состоится финальный ритуал.

Лампадные шесты «го тенг» будут опущены на закате 5 октября. На этом фестиваль завершится.