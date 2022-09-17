Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет готовится к Вегетарианскому фестивалю

Китайские храмы Пхукета начали подготовку к ежегодному Вегетарианскому фестивалю, который в этот раз пройдет с 26 сентября по 4 октября (с учетом церемоний поднятия лампадных шестов – с 25 по 5).

Новости Пхукета

17 Сентября 2022, 12:12 PM
В китайских храмах началась генеральная уборка. Фото: PR Phuket

В китайских храмах началась генеральная уборка. Фото: PR Phuket

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

Программа Вегетарианского фестиваля на 2022 год. Изображение: ТАТ

В пятницу, 16 сентября, во всех храмах началась генеральная уборка. К храмовым служащим и верующим присоединились также муниципальные работники, которые вместе отмывают храмовые территории, приводят в порядок алтари и наводят чистоту в помещениях.

Фестиваль 2022 года будет проходить, как и год назад, с соблюдением мер коронавирусной безопасности. Об этом специально напомнил вице-губернатор Пичет Панапонг, который накануне провел встречу с представителями китайских храмов.

Наведение чистоты и порядка продолжится вплоть до начала фестиваля 26 сентября. При этом надо отметить, что в официальное расписание фестивальных мероприятий не включается предшествующая основным событиям церемония поднятия шестов с лампадами «го тенг». По ним девять императорских богов должны спуститься на землю, ознаменовав начало фестиваля. Шесты будут подняты вечером 25 сентября.

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) уже опубликовал официальную программу фестиваля, включая расписание уличных процессий. Из ритуалов в брошюре отмечены хождение по огню (с 30 сентября по 4 октября в разных храмах) и ритуал пересечения моста (3-4 октября).

Уличные процессии начнутся 27 сентября. По традиции первое шествие проведет храм Koor Su Gong Naka Shrine, находящийся у ночного рынка Naka Market к югу от Central Festival.

На время процессий дорожное движение по соответствующим улицам может быть ограничено – вплоть до полного закрытия дорог на определенное время.

В заключительную ночь фестиваля – 4 октября – все храмы проведут совместное шествие через Пхукет-Таун к Сапан-Хину, где состоится финальный ритуал.

Лампадные шесты «го тенг» будут опущены на закате 5 октября. На этом фестиваль завершится.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Иностранец погиб в мотоциклетной аварии в Срисунторне
PEGAS Touristik запустит прямые чартеры Москва-Пхукет с конца октября
Синоптики прогнозируют дожди по всему Таиланду с 17 по 21 сентября
Передвижные ярмарки доступных товаров заработали на Пхукете
Пхукет продолжает строить Центральную мечеть
Минздрав предупредил о набирающем силу гриппе
Отключение электричества запланировано в Таланге на 17 сентября
Директора школы обвинили в физическом насилии в отношении ученика
Патонг напомнил о запрете на петарды и фейерверки
На скалах Рача-Яй обнаружили граффити
Тоннель у Central Festival закроют на день для установки новых насосов
Отель на холме в Чалонге приглянулся диким макакам
Пешеход погиб под колесами такси в Таланге
Магазин ограбили дважды за ночь из чувства обиды
В Вичите арестовали вора, кравшего оставленные в мотоциклах телефоны

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 