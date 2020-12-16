Пхукет готовится к семи дням опасности на дорогах

Традиционная неделя усиленного контроля на дорогах стартует в этот раз 29 декабря и продлится до 4 января, при этом официальные лица ставят себе задачу не допустить ни единой смерти в результате дорожных аварий. Соответствующую цель озвучил на совещании 14 числа вице-губернатор Викром Джактхи.

Новости Пхукета

16 Декабря 2020, 11:14 AM

Неделя усиленного контроля на дорогах начнется 29 декабря. Фото: Архив The Phuket News

«В новогодние праздники множество людей отправляются в другие провинции, в связи с чем риск дорожных аварий становится выше обычного. Цель нашего совещания – сформировать [у всех вовлеченных сторон] четкое понимание и проконтролироваться подготовку каждого задействованного сотрудника, поскольку мы надеемся снизить число аварий и не допустить гибели людей в дни долгих выходных», – заявил вице-господин Джактхи.

Вице-губернатор отметил, что девиз нынешней новогодней кампании сформулирован следующим образом: «Новая нормальная жизнь – Водите безопасно и без аварий».

С 1 по 21 декабря – Информирование граждан о кампании.

С 22 по 29 декабря – Подготовка официальных лиц.

С 29 декабря по 4 января – Усиленный контроль на дорогах (чекпоинты).

С 5 по 11 января – Оценка результатов кампании.

«Мы уже выпустили распоряжения для официальных лиц по предотвращению дорожных аварий и направили их во все районные управы, муниципалитеты и административные организации тамбонов (OrBorTor), чтобы работы везде велась одинаково», – отметил вице-губернатор Джактхи.

«Наши распоряжения основываются на политике центрального правительства и концентрируются на сокращении факторов, ведущих к авариям, особенно вождении в пьяном виде и превышении скорости», – добавил он.

По словам вице-губернатора, именно два перечисленных выше фактора являются основными причинами ДТП на Пхукете, причем первое место занимает вождение в пьяном виде. Кроме того, в статистике доминируют аварии с участием двухколесного транспорта.

Господин Джактхи призвал участников кампании уделять особое внимание местам повышенной аварийности и часам, когда требуется усиленный контроль на дорогах.

«Количество чекпоинтов в каждом тамбоне может быть увеличено. Спасатели и официальные лица должны подготовить все необходимое оборудование и сами находиться в постоянной готовности», – отметил вице-губернатор.

Согласно данным Тайского фонда дорожной безопасности ThaiRSC, за период с 1 января по 15 декабря на Пхукете произошла 5761 дорожная авария, 6693 человека были госпитализированы с травмами (девять из них остались инвалидами), 68 погибли. В ходе совещания 14 декабря участники встречи почтили память погибших минутой молчания.