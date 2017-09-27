Пхукет готовится к прощанию с Рамой IX

В Сапан-Хине продолжается строительство реплики Королевского крематория, а жители острова тем временем уже изготовили 450 тыс. ритуальный цветов док май джан для прощания с Пхумипоном Адульядетом.

27 Сентября 2017 11:38:08

Строительство реплики Королевского крематория в Сапан-Хине завершено на 62%, и хотя процесс идет с незначительным отставанием от графика, официальные лица убеждены, что работы будут завершены в срок. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета» сделал Тхави Хомхуан, возглавляющий пхукетский офис Департамента общественных работ, городского и сельского планирования.

«Строительство идет на 4% медленнее, чем планировалось, но работы определенно будут завершены к 15 октября, чтобы 26 числа люди могли выразить свое почтение ушедшему из жизни Его Величеству Королю Пхумипону Адульядету», – заявил господин Хомхуан.

Реплика Королевского крематория возводится в Сапан-Хине. Но одновременно церемонии 26 числа пройдут в храмах Wat Ket Ho в Кату и Wat Manik в Таланге. Почтить память Рамы IX можно будет в любом из трех этих мест.

Как рассказала глава PR-службы администрации провинции Бусая Джайпиам, к настоящему моменту на Пхукете изготовили более 450 тыс. ритуальных цветов док май джан, хотя изначально планировалось число в 438 тыс. Кроме того, Пхукет отправил в Бангкок девять букетов, которые будут возложены в Королевском крематории в столице 26 октября.

«Пхукет приглашает всех жителей и гостей острова принять участие в церемониях 26 числа и возложить док май джан в знак уважения к ушедшему из жизни Королю», – заявила госпожа Джайпиам. Церемонии в Сапан-Хине, Кату и Таланге начнутся в 9:00 утра.