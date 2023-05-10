Пхукет готовится к первым сезонным штормам 11-14 мая

Морской департамент Таиланда и его офис на Пхукете отдали операторам морских судов распоряжение подготовиться к штормовой погоде в Андаманском море во второй половине этой недели. Предписание включает запрет на выход маломерных судов в море с 11 по 14 мая в связи с сильным волнением. При этом Морской департамент называет причиной непогоды циклон, который движется с юго-запада, то есть речь идет по факту о старте сезона дождей. Синоптики также говорят, что на этой неделе юго-западный ветер уже доминирует.

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Предупреждение о мерах предосторожности в связи с ожидающейся штормовой погодой было оформлено в виде приказа за подписью главы пхукетского офиса Морского департамента Начапонга Пранита.

Согласно тексту распоряжения, все лодки габаритами менее 13 м должны оставаться на берегу с 11 по 14 мая или до улучшения погодных условий, капитаны более крупным морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью. Также моряки обязаны строго исполнять все распоряжения официальных лиц, касающиеся обеспечения безопасности на море.

«Метеорологический департамент выпустил уведомление о зоне низкого давления, сформировавшейся в нижней части Бенгальского залива, которая, вероятно, перерастет в тропический циклон. Ожидается, что он пройдет через центральную часть Бенгальского залива и верхнее Андаманского море, после чего выйдет к побережью Мьянмы», – говорится в приказе.

«Юго-западный муссон, несущий в Таиланд дождевые массы из Андаманского моря, станет сильнее. Такая атмосферная картина вызовет продолжительные дожди с сильными или очень сильными ливнями в Таиланде с 11 по 14 мая», – добавляется в документе.

Дальше в тексте идут стандартные фразы, присутствующие в каждом метеорологическом предупреждении, характерном именно для низкого сезона. В частности, говорится, что высота волн в верхнем Андаманском море будет составлять 2-4 м и более 4 м в зонах непосредственных штормов, в нижней части акватории ожидаются волны высотой 2 м и более 2 м в зонах штормов.

В приказе за подписью господина Пранита содержатся инструкции о необходимости провести проверку технического состояния всех судов, включая осмотр корпуса и силовой установки, а также проверить комплектность и состояние спасательного оборудования на борту, включая средства спасения на воде и средства пожаротушения.