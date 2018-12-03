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Пхукет готовится к Дню отца

В среду, 5 декабря, Таиланд отметит день рождения Рамы IX. Это день также является Днем отца и Национальным днем Таиланда.

Новости Пхукета

3 Декабря 2018, 01:52 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Религиозная церемония в честь дня рождения Рамы IX начнется в Provinical Hall в 7:00 утра. Свои церемонии также проведут местные муниципалитеты, а вечером состоится ритуал зажжения свечей в университете Phuket Rajabhat University.

В честь праздника многие дома, офисы и здания различных учреждений будут украшены флагами и орнаментами желтого цвета, как о том ежегодно просит правительство. Все государственные учреждения в этот день работать не будут, как и подавляющее большинство компаний.

Продажа алкоголя традиционно не запрещается 5 декабря, и полиция Пхукета пока никаких особых распоряжений на этот счет не получала. Впрочем, официальные лица традиционно призывают жителей страны 5 декабря воздержаться от употребления спиртного в знак уважения к важности дня.

 

 

 

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