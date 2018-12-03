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Пхукет готовится к большой новогодней ярмарке в Сапан-Хине

Большая новогодняя ярмарка пройдет в Саапан-Хине с 27 декабря по 6 января. Впрочем, кроме дат, конкретики пока немного: официальные лица, похоже, планируют совместить сразу несколько событий в одном.

Новости Пхукета

3 Декабря 2018, 09:45 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

На прошлой неделе на Пхукете прошло совещание, посвященное проведению фестивалей Phuket Gastronomy Fair и Phuket Brand Phuket Best Fair, запланированных на новогодние праздники. Следом PR-служба администрации Пхукета выпустила сообщение, в котором попыталась разъяснить суть планов, однако пока ясности немного.

Как следует из заявления PR-службы, гастрономическая ярмарка Phuket Gastronomy Fair будет являться частью мероприятия Phuket Brand Phuket Best Fair, которое пройдет в Сапан-Хине с 27 декабря по 6 января. При этом в эти же дни в той же локации проходит ежегодная ярмарка Красного Креста Phuket Red Cross Fair, проведение которой было анонсировано в ноябре (в прошлом году эта ярмарка не проводилась). Также официальные лица упомянули ярмарку Kong Dee Phuket 2562, но это, похоже, лишь альтернативное название Brand Phuket Best Fair.

Судя по заявлениям официальных лиц, основным событием в Сапан-Хине будет все же Brand Phuket Best Fair. Программа мероприятия будет включать демонстрацию разнообразной местной продукции и товаров. Одну из центральных ролей в этом будет играть учрежденное по инициативе премьер-минитра предприятие Pracharath Rak Samakkee (Thailand) Co Ltd, цель деятельности которого заключается в продвижении товаров местного производства.

Как бы то ни было, с 27 декабря по 6 января, гостей Сапан-Хина будут ждать от одной до четырех ярмарок на единой площадке. Другие подробности, возможно, появятся ближе к дате начала события.

 

 

 

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