Пешеходный мост в Central Phuket не выдержал непогоды

Пешеходный мост, соединяющий старое здание Central Festival и новый корпус Central Floresta, частично лишился остекления в ходе шторма 16 сентября.

17 Сентября 2018 13:41:44

Фото: Арун Солос

О том, что сильные порывы ветра выбили несколько стекол на пешеходном мосту в Central Phuket, сообщил вчера в Facebook мэр Раваи Арун Солос, опубликовавший на своей странице соответствующее видео. Следом руководство Central Phuket выпустило заявление, в котором принесло извинения посетителям и заверило, что ремонт уже ведется.

«Central Phuket приносит покупателям извинения в связи с происшествием, которое вызвал этот сильный шторм. Мы в срочном порядке выясняем причины случившегося и пытаемся провести срочный ремонт», – заявила PR-служба Central Phuket.

«Сам пешеходный мост не пострадал, он по-прежнему прочен и безопасен, шторм ему никакого вреда не нанес», – добавили в Central Phuket.

Жертвой вчерашней непогоды стал не только крупнейший торговый центр острова. Так, офис Управления энергоснабжения в Патонге сообщил о 17 обрывах на линиях электропередач, в результате чего часть города осталась без света. Проблемы с электроснабжением были и в Чалонге.

В пхукетском офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), впрочем, сообщений о повреждении инфраструктуры, жилья и коммерческих построек пока не получали. Об этом «Новостям Пхукета» заявил глава ведомства Прапан Канпрасанг.

«Мы пока не получали никаких обращений от граждан, пострадавших из-за последствий вчерашних дождей и сильного ветра. Сообщений об обвалах грунта и ДТП из-за наводнений тоже не было», – заявил господин Канпрасанг.

Тем временем Метеорологический департамент Таиланда (TMD) сегодня утром продлил действие штормового предупреждения для большинства тайских провинций, включая Пхукет. Отдельно в предупреждении подчеркивается, что капитаны морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью, а маломерные суда должны оставаться на берегу.