Первый рейс Qanot Sharq из Ташкента прибыл на Пхукет

На борту первого рейса HH2203 прибыли 238 пассажиров. На выходе из гейта 15 международного аэропорта Пхукета их встречали представители госкорпорации Airports of Thailand (AoT).
Примерно в то же время на острове совершил посадку очередной из регулярных рейсов «Аэрофлота» из Москвы, а еще один ожидается вечером.
Кроме того, 2 ноября на Пхукете приземлился второй чартерный рейс ИКАР. Благодаря сочетанию двух рейсов «Аэрофлота», рейса ИКАР и рейсов прочих авиакомпаний с пересадками, за 2 ноября Пхукет принял 2213 пассажиров с российскими паспортами, что является самым высоким постпандемийным показателем в доступной «Новостям Пхукета» статистике.
Прибытия граждан Узебекистана за 1-2 ноября составили 15 человек.