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Первый рейс Qanot Sharq из Ташкента прибыл на Пхукет

Авиакомпания Qanot Sharq из Узбекистана открыла рейсы из Ташкента на Пхукет. Первый лайнер приземлился на острове в 10:25 утра 3 ноября, сообщает Phuket Info Center.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 02:44 PM
Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Прибытие рейса HH2203 на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Статистика зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета на 2 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Статистика зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета на 2 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Статистика зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета на 2 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Статистика зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета на 2 ноября. Изображение: Phuket Info Center

На борту первого рейса HH2203 прибыли 238 пассажиров. На выходе из гейта 15 международного аэропорта Пхукета их встречали представители госкорпорации Airports of Thailand (AoT).

Примерно в то же время на острове совершил посадку очередной из регулярных рейсов «Аэрофлота» из Москвы, а еще один ожидается вечером.

Кроме того, 2 ноября на Пхукете приземлился второй чартерный рейс ИКАР. Благодаря сочетанию двух рейсов «Аэрофлота», рейса ИКАР и рейсов прочих авиакомпаний с пересадками, за 2 ноября Пхукет принял 2213 пассажиров с российскими паспортами, что является самым высоким постпандемийным показателем в доступной «Новостям Пхукета» статистике.

Прибытия граждан Узебекистана за 1-2 ноября составили 15 человек.

 

 

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