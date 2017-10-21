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Первый отель Rosewood откроется на Пхукете в ноябре

Курортный комплекс Rosewood Phuket расположится на пляже Трай-Транг.

Новости Пхукета

29 Октября 2017 10:00:00

Международная СЕТЬ Rosewood Hotels & Resorts выйдет на рынок Юго-Восточной Азии в начале ноября, когда на Пхукете примет первых постояльцев курортный комплекс Rosewood Phuket.

Проект Rosewood Phuket, открытие которого запланировано на 2 ноября, расположился на пляже Трай-Транг к югу от Патонга. Номерной фонд комплекса состоит из 71 виллы и «павильона» с индивидуальными бассейнами и видом на море. В распоряжении постояльцев будет 600 метров уединенного пляжа, а также вся инфраструктура люксового курортного комплекса, включая СПА-центр, рестораны тайской и средиземноморской кухни, бар у бассейна, фитнес-центр и детский центр с проработанной программой для юных гостей.

Как отмечается в пресс-релизе Rosewood, отель на Пхукете станет первым проектом бренда в Юго-Восточной Азии. При этом на сайте сети анонсировано открытие гостиниц в Камбодже и Лаосе, также запланированное на этот год. Больше всего гостиниц у Rosewood сейчас в Северной и Южной Америке.

 

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