Первым пхукетским «островом обезьян» станет Ко-Тханан

Официальные лица назвали первый из островов, куда планируется переселить часть пхукетских обезьян. Им станет остров Тханан, а не Пайю и Нгам, как сообщалось ранее.

14 Июня 2018 13:55:11

В среду, 13 июня, специалисты посетили небольшой остров Тханан, находящийся в паре километров от северо-восточной оконечности пхукета. Как было объявлено следом, именно он станет первым «островом обезьян» в заливе Пханг-Нга. Ранее в качестве возможных кандидатов на эту роль назывались находящиеся в той же акватории острова Пайю и Нгам, однако те заявления официального характера не носили.

О серьезности намерений официальных лиц говорит тот факт, что вместе с ними на Тханан прибыли и сотрудники строительной компании, нанятой для установки большой пластиковой бочки для пресной воды, чтобы обезьяны не страдали от жажды. Руководил же инспекцией на Тханане господин Понгчарт Чоыхорм, курирующий весь проект по контролю за численностью обезьян и переселению части из них на собственные «обезьяньи острова».

Напомним, что на сегодня запланирована стерилизация обезьян, пойманных на мысе Яму и в Банг-Ронге в течение двух предыдущих дней. Также отлов и стерилизация обезьян запланированы на холмах Ранг и То-Сэ в Пхукет-Тауне, в одной локации на острове Сирэ и в двух районах Рассады.