Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля

Первая серия банкнот с портретами Его Величества Рамы Х будет запущена в обращение в Таиланде в пятницу, 6 апреля.

8 Марта 2018 14:41:55

С 6 апреля в обращении будут находиться новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 бат. На каждой из купюр будет изображен Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление главы Банка Таиланда Виратхая Сантипрапхоба.

Банкноты номиналом 500 и 1000 бат с портретами Рамы X будут запущены в обращение 28 июля. Их запуск будет приурочен к дню рождению десятого Короля Таиланда из династии Чакри.

Размеры новых купюр будут аналогичны размерам тех, что находятся в обращении в настоящий момент. Образцы всех новых банкнот уже размещены на сайте Банка Таиланда. Новая серия банкнот официально носит 17-й номер.