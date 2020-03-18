Первозданный остров Пила в архипелаге Мьей

Журналист Bangkok Post Понгпет Меклой посетил остров Пила в Мьянме и перенесся на 30 лет назад.

«Таец?» – спросила меня по-тайски уличная торговка в Косонге, портовом городке на юге Мьянмы. И спросила так, словно не сомневалась в утвердительном ответе.

«А вы-то сами откуда тайский знаете?» – поинтересовался в ответ я.

Как оказалось, женщина шесть лет прожила в Ранонге, ближайшей тайской провинции. И удивляться мне, правда, не следовало. В Таиланде работает множество бирманских граждан, а Ранонг, откуда я только что приплыл на лодке, входит число городов с самым большим числом бирманских мигрантов.

В Косонге мне предстояло дождаться, когда сотрудники отеля Awei Pila Resort организуют трансфер до своего острова, и за время прогулки я встретил еще несколько местных жителей, которые заговаривали со мной по-тайски. Пожалуй, в Бангкоке их акцент показался бы мне слегка забавным, но здесь, на бирманской стороне границы, я чувствовал лишь тепло гостеприимства.

Во время пребывания в Косонге я успел заглянуть в несколько магазинчиков и перекусить. Еда мне больше всего понравилась в кафе у отеля Penguin недалеко от проходящей через город главной дороги. К тому же рис с двумя добавками на манер тайского кхао гэнг с литровой бутылкой воды впридачу обошелся всего в 30 бат.

Перекусив, я вернулся на пирс и уже скоро вместе с другими пассажирами расположился на борту скоростного катера, который должен был доставить меня на остров Пила, где расположен отель Awei Pila Resort. Добраться туда можно только в составе группы, туроператора с лицензией на поездки к архипелагу Мьей.

Самые популярные острова архипелага располагаются не очень далеко от Ранонга, но до Пилы даже на мощном спидботе пришлось плыть два часа. Впрочем, поездка того стоила. И сам Пила, и вся северная часть архипелага Мьей напомнили мне острова Сурин у побережья Пханг-Нга, какими они были до эпохи массового туризма. Я словно перенесся на 30 лет назад!

Благодаря статусу национального морского парка, природу на Сурине удалось сохранить, но практически безлюдный остров Пила можно назвать в буквальном смысле первозданным. По дороге до эксклюзивного отеля я старательно осматривал море, и не заметил ни единой лодки, кроме нескольких из отельного флота. Для тайских островов в Андаманском море это редкое зрелище.

На удаленных островах, которых в составе архипелага насчитываются сотни, природа по-прежнему предоставлена сама себе. В Таиланде такое буйство прибрежной растительности можно встретить только в национальных парках. А раков-отшельников на пляжах гораздо больше, чем людей, если последние вообще есть.

Кроме девственной природы, на Пиле есть две деревни мокенов, морских цыган Андаманского моря. Как и в Таиланде, большинство морских цыган Мьянмы давно ведут оседлый образ жизни, но море по-прежнему играет в их жизни ключевую роль, а ловля рыбы остается главным занятием. Дома морских цыган – традиционные деревянные хижины, также в ходу остаются и их долбленые каноэ, именующиеся кабангами.

Также у морских кочевников сейчас немало собак. И это не единственное веяние времени. К сожалению, цивилизация также познакомила цыган с алкоголем и азартными играми, и эту проблему нужно срочно решать.

Несмотря на удаленное расположение Пилы, на острове есть школа и даже буддистский храм с характерной пагодой на вершине холма, вид которой свидетельствует, что мы находимся в Мьянме.

В самом Ранонге также найдется немало мест, достойных посещения. Самые известные – холм Пху-Кхао-Я, горячие источники Ракса-Варин и водопад Нгао. Первые два места пользуются успехом среди выбирающихся на пикник горожан. Особенно они популярны в этот сезон, когда ветер с моря позволяет детям запускать воздушных змеев. Я, бангкокский житель, не видел детей со змеями уже много лет.

Еще одна тайная жемчужина Ранонга – национальный парк Лэм-Сон, получивший название благодаря изобилию растущих на побережье казуарин, называющихся по-тайски сон талэ. Главная достопримечательность парка – небольшой остров Кам, который я некогда обожал, но почему-то ни разу не посещал с цунами 2004 года вплоть до нынешней поездки.

Также стоит заглянуть в северную часть пляжа Лэм-Сон, где располагается деревенька Ао-Кхой. Главная ее звезда – местный житель Висут Суттхидет, который занимается засолкой рыбы в песке, причем в качестве сырья берет слегка подпортившуюся рыбу, которую рыбаки считают непригодной для продажи. Как мне сказали, неприятный запах после четырех дней засолки полностью исчезает, а мясо становится весьма вкусным. Рыба Висута пользуется большим спросом, а познакомиться с его промыслом приезжают люди со всей страны, включая экскурсионные группы школьников.

Понгпет Меклой, Bangkok Post