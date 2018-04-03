The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Первая ярмарка Pracharat Market прошла в Историческом парке на Пхукете

В субботу, в Phuket Historical Park прошла первая ярмарка Pracharat Market, которая должна отныне стать регулярным событием.

Новости Пхукета

3 Апреля 2018 16:06:38

О том, что Исторический парк (известный как Phuket Historical Park и Thalang Historical Park) станет местом проведения регулярной ярмарки было объявлено несколько недель назад, а в прошлую субботу, 31 марта, состоялось первое из мероприятий.

Присутствовавший на открытии ярмарки губернатор Норрапхат Плодтхонг объявил, что она будет носить название Pracharat Market или Talad Pracharat по-тайски. Основная задача соответствующего национального проекта – поддержка местных сообществ. Впрочем, на Пхукете ярмарка также будет преследовать цель сохранения культурных традиций.

Губернатор Плодтхонг назвал ярмарку «традиционной ярмаркой счастливых жителей Пхукета» и отметил, что местные власти поддерживают развитие проекта.

На апрель запланировано проведение трех ярмарок Pracharat Market – 7, 14 и 21 числа. Кроме того, с 12 по 16 апреля там будут праздновать Сонгкран. Основные церемонии пройдут 13 числа.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Автобусы частных операторов внепланово проверят перед Сонкграном
Автобусы частных операторов внепланово проверят перед Сонкграном
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.