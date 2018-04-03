Первая ярмарка Pracharat Market прошла в Историческом парке на Пхукете

В субботу, в Phuket Historical Park прошла первая ярмарка Pracharat Market, которая должна отныне стать регулярным событием.

3 Апреля 2018 16:06:38

О том, что Исторический парк (известный как Phuket Historical Park и Thalang Historical Park) станет местом проведения регулярной ярмарки было объявлено несколько недель назад, а в прошлую субботу, 31 марта, состоялось первое из мероприятий.

Присутствовавший на открытии ярмарки губернатор Норрапхат Плодтхонг объявил, что она будет носить название Pracharat Market или Talad Pracharat по-тайски. Основная задача соответствующего национального проекта – поддержка местных сообществ. Впрочем, на Пхукете ярмарка также будет преследовать цель сохранения культурных традиций.

Губернатор Плодтхонг назвал ярмарку «традиционной ярмаркой счастливых жителей Пхукета» и отметил, что местные власти поддерживают развитие проекта.

На апрель запланировано проведение трех ярмарок Pracharat Market – 7, 14 и 21 числа. Кроме того, с 12 по 16 апреля там будут праздновать Сонгкран. Основные церемонии пройдут 13 числа.