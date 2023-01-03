Первая морская черепаха в 2023 году приплыла в Кхао-Лак

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил о первом в этом году и шестом с начала сезона визите морской черепахи на тайское побережье Андаманского моря.

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Кожистая морская черепаха приплыла отложить яйца на пляже Наклыа в провинции Пханг-Нга ночью 3 января, говорится в публикации DMCR в Facebook. В этот раз удалось не только найти на песке оставленные животным следы и обнаружить кладку яиц, но и снять саму двухметровую маму-черепаху.

Как и в предыдущих случаях, сотрудники DMCR переместили яйца в безопасное место, чтобы им не навредил ни прилив, ни люди, ни хищники. Здоровыми и жизнеспособными были признаны 116 яиц из 131 отложенного.

Позже в тот же день ведомство сообщило о седьмой и восьмой кладках в районе Такуа-Па дальше к северу побережью, но там яйца нашли просто по следам на песке, сами черепахи людям на глаза не попались. Как бы то ни было, 3 января теперь бьёт все рекорды сезона по находкам.

Напомним, что первая морская черепаха в этом сезоне отложила яйца на побережье Андаманского моря в провинции Пханг-Нга в середине ноября. Это означает, что черепашата должны вылупиться уже в самые ближайшие дни. Обычный срок для этого – 50-60 дней.