Пересмотр цен на такси в Таиланде не затронет Пхукет

Одобренное правительством повышение цен на такси со счетчиками, распоряжение о котором было на прошлой неделе опубликовано в Royal Gazette, не затронет Пхукет. Пересмотр тарифов касается только Бангкока. Это «Новостям Пхукета» подтвердили в пхукетском офисе Департамента наземного транспорта (DLT Phuket, PLTO).

Новости Пхукета

Стоимость поездки из Патонга в аэропорт Пхукета на Grab по состоянию на 15 декабря.

Хотя повышение тарифов изначально и анонсировалось как касающееся именно Бангкока и окрестностей, «Новости Пхукета» все же решили дополнительно перепроверить информацию и обратиться в пхукетское отделение ведомства (PLTO).

«На Пхукете цены остаются неизменными, такими же, как было установлено два года назад», – сообщила сотрудница ведомства по телефону утром 16 января.

Таким образом на острове не будет ни повышения тарифов на услуги таксиметров, ни их приведения в соответствие с бангкокскими, где перенастройка счетчиков началась сегодня.

Если бы изменение тарифов носило общенациональный характер, то это имело бы серьезные последствия для всего рынка извоза на Пхукете, поскольку столичный прейскурант сейчас имеет следующий вид:

Посадка и первый километр – 35 бат (40 бат для больших такси);

От 1 км до 10 км – 6,5 бата за км;

От 10 до 20 км – 7 бат за км;

От 20 до 40 км – 8 бат за км;

От 40 до 60 км – 8,5 бата за км;

От 60 до 80 км – 9 бат за км;

Свыше 80 км – 10,5 бат за км.

Тариф за ожидание в пробке (где скорость менее 6 км/ч) поднят до 3 бат. Сбор за заказ через колл-центр – 20 бат, сбор за обслуживание в аэропортах Don Mueang и Suvarnabhumi – 50 бат. Соответствующая информация опубликована на сайте DLT.

Как подчеркнул департамент, тарифы на услуги зарегистрированных в Бангкоке таксистов повышаются впервые за восемь лет, чтобы сделать цены справедливыми для всех сторон. Только за последний год средняя инфляция за 12 месяцев, по официальным данным, составила 6,08%.

Увеличение в среднем можно оценить как на один бат, что в процентах дает двузначный рост. Впрочем, даже он не особо приближает стоимость столичных таксиметров к расценкам, которые официально установлены для Пхукета и подтверждены распоряжением по провинции от 29 октября 2021 года, то есть как раз чуть более двух лет назад. В силу они вступили с 1 ноября 2021 года.

Как уже писал «Новости Пхукета», когда анонсировали бангкокский пересмотр тарифов, цены на острове значительно выше, чем в столице. В прейскуранте на сайте пхукетского офиса DLT (PLTO) говорится просто о такси, без выделения таксиметров в особую группу, но практика показывает отсутствие особой разницы при заказе такси со счетчиком и без. Сэкономить могут помочь мобильные приложения.

В частности, по прейскуранту властей рекомендуемая стоимость поездки из Камалы в Патонг составляет 400 бат. Столько же просят за свои услуги дежурящие у Cafe del Mar водители такси, хотя через Grab можно заказать поездку дешевле, за 200 бат. По столичным тарифам эти 10,6 км обошлись бы примерно в 100 бат.

Поездка из пхукетского аэропорта в Патонг по расценкам бангкокского такси стоила был 300 бат, исходя из расстояния в 35 км. Рекомендованная властями Пхукета цена – 800 бат. Примерно такой же тариф называет Grab. При этом надо учитывать, что аэропорт настоятельно рекомендует пользоваться физическими стойками заказа такси при поездках из него по соображениям безопасности. При заказе такси в аэропорт из другой части острова действует наценка в 100 бат.

Приведенные выше тарифы считаются властями Пхукета справедливыми и адекватными для тех, кто прилетел отдыхать на острове. Таксистам регулярно напоминают о том, что они не должны выходить за указанные рамки, а пассажирам – что они могут сообщить о завышенных ценах на горячую линию 1584.

Подробнее о типах такси на Пхукете и тарифах читайте здесь.