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Переполненные водохранилища вызывают беспокойство у ответственных лиц

Во всех трех основных водохранилищах Пхукета реальный уровень воды превысил предусмотренные максимальные показатели заполняемости. Ситуация вызывает у ответственных лиц беспокойство, подтвердил глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тххамманун Бамрунгпет. Озера балансируют на максимальной отметке за счет водосброса.

Новости Пхукета

18 Октября 2022, 05:29 PM
Главные водохранилища Пхукета заполнены до краев. Фото: PR Phuket

Главные водохранилища Пхукета заполнены до краев. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Водохранилище Банг-Вад в Кату. Фото: PR Phuket

Глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тххамманун Бамрунгпет. Фото: PR Phuket

Глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тххамманун Бамрунгпет. Фото: PR Phuket

Глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тххамманун Бамрунгпет. Фото: PR Phuket

Глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тххамманун Бамрунгпет. Фото: PR Phuket

Глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тххамманун Бамрунгпет. Фото: PR Phuket

Глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тххамманун Бамрунгпет. Фото: PR Phuket

Главные водохранилища Пхукета заполнены до краев. Фото: PR Phuket

Главные водохранилища Пхукета заполнены до краев. Фото: PR Phuket

Господин Бамрунгпет сделал заявление об опасном уровне воды в водохранилищах 17 октября. Однако обильные дожди на острове продолжались и в течении того дня и весь следующий день.

По состоянию на 17 число озеро Банг-Вад в Кату было заполнено на 102,2%, резервуар Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне – на 100,4%, резурвуар Кхлонг-Кратха в Чалонге – на 100,1%.

Департамент ирригации осуществляет сброс воды из всех трех водоемов, поэтому показатели и остаются на уровне около 100%. Для сравнения, 3 октября (то есть до начала нынешних дождей) водохранилище Банг-Вад было уже заполнено на 94,4%, водохранилище Банг-Ньеу-Дам – на 101%, водохранилище Кхлонг-Кратха – на 99,9%.

Господин Бамрунгпет лично проинспектировал Банг-Вад в понедельник, 17 числа. Комментируя ситуацию он заявил, что специалистам, возможно, придется увеличить объемы сбрасываемой воды.

«Сброс воды будет необходим для стабильности дамб и общественной безопасности, что является для нас главным предметом забот», – заявил глава Департамента ирригации на Пхукете.

Он напомнил, что, кроме естественного водоотвода, на озере Банг-Вад установлена также система насосов, позволяющая отводить воду более быстро.

«Персонал пристально наблюдает за ситуацией, ведет ее оценку и постоянно контролирует объемы сбрасываемой воды, чтобы не причинить ущерба территориям у «конца» дамбы», – заявил главный чиновник по ирригации на Пхукете.

Согласно данным юго-западного метеорологического центра TMD, за 24 часа понедельника, 17 октября, на острове выпало 283,8 мм осадков. Всего с начала года было зафиксировано 2152,7 мм осадков. Таким образом за один день остров принял столько же воды, сколько до этого приходилось на неделю и больше.

 

 

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