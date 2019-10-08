Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Переходившая шоссе престарелая китаянка попала под мотоцикл в Раваи

Полиция пока не предъявила каких-либо обвинений мотоциклистке, сбившей престарелую китаянку на Wiset Rd. в Раваи. Женщина в составе группы из пяти китайских туристов переходила шоссе у гостиницы Rawai Princess Hotel, перед которой хоть и нет оборудованного пешеходного перехода, но на асфальте имеются искусственные неровности, чтобы транспорт снижал скорость.

Новости Пхукета

8 Октября 2019, 11:58 AM
Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Мотоцикл под управлением 20-летней девушки сбил переходившую шоссе 60-летнюю китаянку в Раваи. Фото: Saranyou Hassanai

Сообщение о том, что мотоцикл сбил женщину на Wiset Rd., поступило в полицию Чалонга в районе 10:20 утра понедельника, 7 октября.

Как сообщил капитан Вирают Тханьясирисукворакун, в результате происшествия попавшая под колеса 60-летняя китаянка получила синяки и ссадины на голове. Управлявшая мотоциклом 20-летняя тайка при падении повредила кисти рук и правое колено.

Капитан не вспомнил имени ни одной из женщин Тханьясирисукворакун, но отметил, что обеих доставили для оказания медицинской помощи в Vachira Hospital.

«На данном этапе мы пока не предъявили обвинений мотоциклистке. Сейчас мы ждем, когда обеих женщин выпишут из больницы», – заявил капитан Тханьясирисукворакун корреспонденту The Phuket News сегодня.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет почтит память Пхумипона Адульядета традиционными церемониями и субботником
Обильные дожди ожидаются на Пхукете после 15 октября
Туристка из Кореи скончалась на экскурсии к острову Рача-Ной
Юристка из Сонгкхла объявила награду за информацию о пхукетском воре
Пхукет-Таун задумался о строительстве нового центра утилизации больничных отходов
Две женщины погибли в ночном пожаре в Рассаде
Патонг частично останется без электричества 10 октября
Закрытый участок пляжной дороги в Патонге откроется на этой неделе
Автомобиль перевернулся на Bypass Rd
Двухметровый питон заполз под капот машины пхукетского полицейского
Россиянка арестована за возвращение в Таиланд, несмотря на внесение в черный список
На Пхукете сменился начальник полиции
Россиянин арестован за кражу часов «по российским правилам»
В магазине хозтоваров в Патонге поймали полутораметрового варана
Участников Вегетарианского фестиваля призвали быть аккуратнее с петардами

 

SKYPARK
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Melbourne Cup Brunch 2019
Thai Residential
QSI International School Phuket

 