Переходившая шоссе престарелая китаянка попала под мотоцикл в Раваи

Сообщение о том, что мотоцикл сбил женщину на Wiset Rd., поступило в полицию Чалонга в районе 10:20 утра понедельника, 7 октября.
Как сообщил капитан Вирают Тханьясирисукворакун, в результате происшествия попавшая под колеса 60-летняя китаянка получила синяки и ссадины на голове. Управлявшая мотоциклом 20-летняя тайка при падении повредила кисти рук и правое колено.
Капитан не вспомнил имени ни одной из женщин Тханьясирисукворакун, но отметил, что обеих доставили для оказания медицинской помощи в Vachira Hospital.
«На данном этапе мы пока не предъявили обвинений мотоциклистке. Сейчас мы ждем, когда обеих женщин выпишут из больницы», – заявил капитан Тханьясирисукворакун корреспонденту The Phuket News сегодня.