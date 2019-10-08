Переходившая шоссе престарелая китаянка попала под мотоцикл в Раваи

Полиция пока не предъявила каких-либо обвинений мотоциклистке, сбившей престарелую китаянку на Wiset Rd. в Раваи. Женщина в составе группы из пяти китайских туристов переходила шоссе у гостиницы Rawai Princess Hotel, перед которой хоть и нет оборудованного пешеходного перехода, но на асфальте имеются искусственные неровности, чтобы транспорт снижал скорость.

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Сообщение о том, что мотоцикл сбил женщину на Wiset Rd., поступило в полицию Чалонга в районе 10:20 утра понедельника, 7 октября.

Как сообщил капитан Вирают Тханьясирисукворакун, в результате происшествия попавшая под колеса 60-летняя китаянка получила синяки и ссадины на голове. Управлявшая мотоциклом 20-летняя тайка при падении повредила кисти рук и правое колено.

Капитан не вспомнил имени ни одной из женщин Тханьясирисукворакун, но отметил, что обеих доставили для оказания медицинской помощи в Vachira Hospital.

«На данном этапе мы пока не предъявили обвинений мотоциклистке. Сейчас мы ждем, когда обеих женщин выпишут из больницы», – заявил капитан Тханьясирисукворакун корреспонденту The Phuket News сегодня.