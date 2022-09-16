Передвижные ярмарки доступных товаров заработали на Пхукете

Пхукетский офис Министерства коммерции запустил серию ярмарок доступных товаров, которые будут регулярно менять локации, работая на одном месте по несколько дней. За счет этого ведомство хочет помочь жителей справиться с высокой инфляцией.

Новости Пхукета

Проект мобильных рынков получил название Lot 20. Официальная церемония запуска прошла у местного офиса Министерства коммерции в среду, 14 сентября.

«Цель этого – облегчить финансовое бремя, которое легло на жителей Пхукета в ситуации роста цен на потребительские товары», – заявил на церемонии провинциальный палад (старший административный сотрудник) Сомпрат Прабсонгкрам.

Глава офиса Минкоммерции Воранит Апхиратджиравонг добавила, что пхукетская инициатива реализуется по образцу аналогичной общенациональной кампании.

Согласно плану, каждый день для жителей острова будут работать шесть ярмарок. Локации будут регулярно меняться. Общая продолжительность кампании – 60 дней (до 12 ноября). Время работы рынков – с 9:00 до 17:00.

В первые три дня (14-16 сентября) ярмарки работали у офиса Минкоммерции в Пхукет-Тауне; у школы Sapam School в Ко-Кэу; у муниципалитета Кату; у административной организации (OrBorTor) Камалы; у дома деревенского старосты в четвертом мубане Тхепкрасаттри; перед мечетью Mukarram Mosque в Чернг-Талей.

«На продажу по доступным ценам выставлены более 80 потребительских товаров, включая свежие продукты питания, бакалею, соусы и приправы, мыло и шампуни, средства для стирки и прочие необходимые вещи», – заявила госпожа Апхиратджиравонг.

«Большинство посетителей приходили купить свинину и курицу, яйца, растительное масло и рис, поскольку на этих ярмарках они намного дешевле, чем на обычных рынках. Люди улыбались и были довольны появлению такого проекта, который помогает справиться с растущими ценами», – добавила она.

Госпожа Апхиратджиравонг добавила, что за расписанием ярмарок можно следить на странице пхукетского офиса Министерства коммерции в Facebook.