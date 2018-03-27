Перед ночным клубом в Пхукет-Тауне произошла драка с применением оружия

Полиция Пхукет-Тауна начала расследование по факту драки с применением холодного и огнестрельного оружия, произошедшей ночью 25 марта у клуба Sound Phuket.

27 Марта 2018 09:16:58

Фото: Google Street View

Как пояснил шеф полиции Пхукет-Тауна Сомпонг Тхипарпакун, драка между посетителями клуба Souind Phuket произошла около 4:30 утра воскресенье, 25 марта. Конфликт между двумя группами тайцев начался внутри заведения, а продолжился на улице.

Всего в драке участвовали около шести или семи человек. Некоторые из них использовали ножи и подручные средства (один из участников драки получил порезы битым стеклом). Также в ходе драки был слышен выстрел, а полиция позже обнаружила на месте событий стреляную гильзу. По версии полиции, выстрел был произведен в воздух.

После драки в больницу Phuket Provincial Hospital были доставлены три человек: 24-летний Нипит Джангджатупорн, 26-летний Суппавит Сингкэу и 29-летний Сутам Лаокам. Первые двое мужчин получили ножевые ранения, последний – порез стеклом.

В настоящий момент полиция ищет других участников драки, успевших скрыться с места событий. Речь идет о трех или четырех мужчинах.

«Мы проверили записи с камер видеонаблюдения, а также опросили свидетелей и пострадавших, но установить личности подозреваемых не смогли. Причину драки мы назвать также пока не можем, поскольку выяснение обстоятельств и расследование еще не завершены», – пояснил полковник Тхипарпакун.

При этом офицер подтвердил, что к ответственности будет привлечено руководство ночного клуба, где начался конфликт.

«Мы примем меры против клуба, поскольку он был открыт после истечения указанных в законе часов», – заявил офицер.

Напомним, клубы и бары вне развлекательных зон должны закрываться в полночь, в развлекательных зонах (Бангла-Роуд и Тайна-Роуд на Пхукете) заведения могут работать до 01:00.

– Пакин Интаджак, Иккапоп Тхонгтуб