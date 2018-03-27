The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Перед ночным клубом в Пхукет-Тауне произошла драка с применением оружия

Полиция Пхукет-Тауна начала расследование по факту драки с применением холодного и огнестрельного оружия, произошедшей ночью 25 марта у клуба Sound Phuket.

Новости Пхукета

27 Марта 2018 09:16:58

Фото: Google Street View
Фото: Google Street View

Как пояснил шеф полиции Пхукет-Тауна Сомпонг Тхипарпакун, драка между посетителями клуба Souind Phuket произошла около 4:30 утра воскресенье, 25 марта. Конфликт между двумя группами тайцев начался внутри заведения, а продолжился на улице.

Всего в драке участвовали около шести или семи человек. Некоторые из них использовали ножи и подручные средства (один из участников драки получил порезы битым стеклом). Также в ходе драки был слышен выстрел, а полиция позже обнаружила на месте событий стреляную гильзу. По версии полиции, выстрел был произведен в воздух.

После драки в больницу Phuket Provincial Hospital были доставлены три человек: 24-летний Нипит Джангджатупорн, 26-летний Суппавит Сингкэу и 29-летний Сутам Лаокам. Первые двое мужчин получили ножевые ранения, последний – порез стеклом.

В настоящий момент полиция ищет других участников драки, успевших скрыться с места событий. Речь идет о трех или четырех мужчинах.

«Мы проверили записи с камер видеонаблюдения, а также опросили свидетелей и пострадавших, но установить личности подозреваемых не смогли. Причину драки мы назвать также пока не можем, поскольку выяснение обстоятельств и расследование еще не завершены», – пояснил полковник Тхипарпакун.

При этом офицер подтвердил, что к ответственности будет привлечено руководство ночного клуба, где начался конфликт.

«Мы примем меры против клуба, поскольку он был открыт после истечения указанных в законе часов», – заявил офицер.

Напомним, клубы и бары вне развлекательных зон должны закрываться в полночь, в развлекательных зонах (Бангла-Роуд и Тайна-Роуд на Пхукете) заведения могут работать до 01:00.

Пакин Интаджак, Иккапоп Тхонгтуб
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Прают Чан-Оча поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Прают Чан-Оча поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Забег на 10 миль собрал рекордное число участников
Забег на 10 миль собрал рекордное число участников
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.