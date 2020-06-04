Перебои с водоснабжением ожидаются 9-17 июня в Патонге и Кароне

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что 9-17 июня жителей некоторых частей Карона и Патонга ожидают перебои с водоснабжением из-за ремонтных работ на магистральной линии, идущей от опреснительной станции.

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4 Июня 2020, 12:47 PM

Перебои с водоснабжением ожидаются 9-17 июня в Патонге и Кароне. Фото: PWA