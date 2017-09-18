Пенсионерка из Австралии утонула на пляже в Камале

Лайфгардам не удалось спасти 65-летнюю Барбару Фистрович, которую вместе с мужем накрыло сильными волнами на пляже в Камале.

18 Сентября 2017 11:32:09

Фото: Полиция Камалы

Полиция получила сообщение о происшествии на пляже в Камале около 15:00 воскресенья, 17 сентября.

Лайфгарды рассказали полицейским, что двоих туристов сбило с ног волнами и унесло в море, и к тому моменту, как их достали из воды, оба уже не дышали.

Проведенная на пляже сердечно-легочная реанимация позволила вернуть к жизни 75-летнего австралийца Ивана Фистровича. Однако его супругу – 65-летнюю Барбару Фистрович – спасти не удалось.

«Нам сообщили, что австралийцы отправились купаться в зоне, где были установлены красные флаги. Там их накрыло сильными волнами и понесло от берега. Расследование происшествия пока не завершено», – рассказал подполковник Сомнык Дамкэу из полицейского участка Камалы.