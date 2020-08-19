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Пенсионер из Австрии погиб в лобовом столкновении мотоцикла и микроавтобуса

Престарелый гражданин Австрии погиб после того, как его мотоцикл лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом на Patak Rd. в тамбоне Карон. Пассажирка иностранца получила травмы и была госпитализирована.

Новости Пхукета

19 Августа 2020, 03:07 PM
Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Jaobluecar 2299

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Jaobluecar 2299

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Jaobluecar 2299

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Jaobluecar 2299

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Jaobluecar 2299

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Jaobluecar 2299

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мотоцикл лоб в лоб столкнулся с минивэном в Кароне. Водитель мотоцикла погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Чаннаронг Пакронгкыа из полиции Карона получил сообщение о ДТП в районе ювелирного магазина Thai Gold Shop на Patak Rd. около 19:30 вечера 18 августа.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный микроавтобус с номерными знаками коммерческого транспорта, а в нескольких метрах от него мотоцикл Honda. Микроавтобус находился в своей полосе.

77-летний мотоциклист (гражданин Австрии) и его 29-летняя тайская пассажирка (уроженка Исана) лежали на асфальте без сознания. Обоих доставили в больницу Chalong Hospital, но спасти жизнь австрийца не удалось. Врачи констатировали смерть по прибытию.

Согласно данным предварительного расследования, австриец ехал на мотоцикле в сторону поселка Ката и на одном из изгибов дороги вылетел на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус под управлением 56-летнего уроженца Пхукета Вирата Буапри. Водитель минвэна заявил полиции, что уклониться от столкновения не смог.

Полиция попросила медиков проверить обоих водителей на алкоголь. Обвинений пока никому не предъявлено.

 

 

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