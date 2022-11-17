Павильон Expo 2028 на Пхукете заработал на полях саммита АТЭС

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча посетил павильон, посвященный заявке Пхукета на проведение Специализированной выставки в 2028 году (World Specialised Expo 2027/28). Павильон был открыт на выставке, посвященной развитию био-циркулярной зеленой экономики в Таиланде (Thailand Bio-Circular-Green), которая в свою очередь проходит на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС).

Новости Пхукета

Если оставить в стороне аббревиатуры, то Пхукет борется за право провести международную выставку Expo 2028, и непосредственно сейчас заявка Таиланда презентуется мировым лидерам из числа гостей саммита в Бангкоке.

Ранее на этой неделе павильон, посвященный проведению Expo 2028 на Пхукете, посетил Прают Чан-Оча. Там его встретили губернатор провинции Наронг Вунсиеу и пхукетская школьница Нонг Канплу, выбранная юным послом выставки. Затем в павильон также приехал министр Ануча Накасай, возглавляющий комитет по общественным связям АТЭС. Его сопровождала группа из трех десятков журналистов

Пхукетский павильон на выставке примечателен тем, что в качестве одного из экспонатов там выставляется большой макет будущей площадки для проведения Expo 2028. Показанный в миниатюре комплекс должен быть возведен на участке в 141 рай в Май-Кхао, где когда-то планировали строить конференц-центр, а сейчас – Андаманский медицинский хаб (см. здесь). Если Пхукет победит в конкурсе за право проводить Специализированную выставку в 2028 году, то мероприятие должно будет проходить именно там. Для Пхукета это означает как минимум то, что многострадальный участок все же будет наконец освоен.

В понедельник, 28 ноября, на Пхукет должна прибыть из Парижа новая делегация сотрудников Международного бюро выставок (Bureau International des Expositions, BIE). Представителям межправительственной организации предстоит оценить, насколько остров подходит на роль места проведения Specialised Expo.

Встречать гостей будут председатель совета директоров Бюро Таиланда по выставкам и конвенциям (ТСЕВ) Атчака Сибунруанг и губернатор Наронг Вунсиеу.

Предыдущий визит состоялся 28 июля, к этому дню Пхукет украсили многочисленными баннерами в поддержку выставки, некоторые из которых стоически пережили шторма и висят до сих пор.

Гостей в июле возили на экскурсию в Старый город и угощали местной кухней. Также они участвовали в церемонии по выпуску молодых черепах в море на Най-Янге.

Таиланд планирует проводить Expo 2028 под лозунгом «Будущее жизни: Живя в гармонии, делясь процветанием». Основной акцент на выставке будет сделан на здравоохранение и продвижение Пхукета как медицинского хаба. Таиланд надеется, что если честь проводить выставку выпадет Пхукету, то остров примет в рамках мероприятия 7 млн гостей, а соответствующая выручка составит около 50 млрд бат.

Недавно в рамках кампании по продвижению тайской заявки реклама выставки показывалась на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке. До этого Specialised Expo еще ни разу не проводилась в АСЕАН, но мероприятие недавно принимал, к примеру, Казахстан.

Руководство BIE должно назвать место проведения выставки в июне 2023 года. Кроме Пхукета, на право принять мероприятие 2027/28 претендуют Миннесота (США), Белград (Сербия), Малага (Испания) и Сан-Карлос-де-Барилоче (Аргентина). Все конкуренты хотят проводить мероприятие в 2027 году, Таиланд – в 2028.