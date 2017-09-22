Паттайя на пути к статусу хаба морского туризма и отдыха в Азии

Организаторы шестой ежегодной выставки Ocean Marina Pattaya Boat Show ожидают, что мероприятие сгенерирует 2 млрд бат в заключенных контрактах, одновременно поддержав план правительства по превращению Таиланда в яхтенный хаб АСЕАН и показав с лучшей стороны все достоинства – как на берегу, так и в море – Сиамского залива.

22 Сентября 2017 17:28:54

Выставка Ocean Marina Pattaya Boat Show, которая пройдет в гавани Ocean Marina Yacht Club в Паттайе с 23 по 26 ноября, является ключевым яхтенным шоу в регионе, демонстрирующим продукцию глобальных яхтенных брендов и другие товары для отдыха на море тайским потребителям, демонстрирующим растущий аппетит к яхтенному отдыху.

Согласно данным туристического управлений Таиланда, в первом полугодии 2017 года Паттайя приняла около 8 млн гостей, при этом их расходы на отдыхе оказались на 15% выше показателя за аналогичный период 2016 года. Одновременно Паттайя заняла 20-е место в составляемом Euromonitor International рейтинге «Топ-100 туристических направлений среди городов» по числу посетителей.

«Паттайя показывает уверенный рост как по турпотоку, так и по тратам туристов, и является центральным элементом в развитии Восточного экономического коридора. Ocean Marina Pattaya Boat Show играет в этом процессе важную роль, будучи лидирующей платформой для продвижения продукции и услуг яхтенного бизнеса на местном и международном рынка», – заявил управляющий директор Ocean Property Тирачай Пипитсупапхон.

«Отмечающая в этом году шестилетие, эта ориентированная на потребителей выставка заработала репутацию яхтенного шоу для любителей яхт, где гости могут увидеть и попробовать самую свежую продукцию в отрасли. Кроме того, шоу имеет подтвержденную историю заключенных в ходе него сделок», – добавил он.

Участие в выставке 2017 года примут ведущие мировые яхтенные бренды и тайские компании, работающие в яхтенной и морской сферах, которые представят публике яхты и коммерческие суда в диапазоне от лодок за сумму меньше 1 млн бат до супер-яхт стоимостью свыше 200 млн бат. В течение четырех дней на одной площадке будут презентованы новые и подержанные лодки, чартерные услуги, услуги верфей, широкий выбор другой продукции и услуг.

«Оcean Marina Pattaya Boat Show активно продвигает Сиамский залив с его живописными круизными акваториями и инфраструктурой мирового уровня на побережье, что приносит прямую экономическую выгоду морской и туристической отраслям востока Таиланда, благодаря заключаемым в ходе шоу сделкам и стимулированию бизнеса после его окончания. В этом году мы ожидаем, что экономический эффект превысит 2 млрд бат», – заявил господин Пипитсупапхон.

Развитие Восточного экономического коридора было объявлено в Таиланде национальным приоритетом, и Ocean Marina Yacht Club активно сотрудничает с государственными ведомствами в области продвижения и развития инфраструктуры яхтенного туризма и отдыха на восточном побережье Сиамского залива.

«У восточного побережья Таиланда большой туристический потенциал. Природные богатства здесь находятся в относительно нетронутом состоянии, а после прошлогодних нововведений Таможенного департамента мы начали получать больше заявок от международных круизных лодок и супер-яхт, которые хотят встать на якорь в Паттайе и открыть для себя Сиамский залив», – заявил Скотт Финстен из Ocean Marina Yacht Club.

«Мы также наблюдаем, что все больше тайских граждан арендуют лодки для приватного отдыха и все больше чартерных компаний открывают представительства в Сиамском заливе, чтобы обслуживать запросы этого рынка. Стремительно растет рынок однодневных круизов к близлежащим островам. В первом полугодии 2017 года ежемесячно около 18 тыс. человек отправлялись к островам из Ocean Marina Yacht Club, что на 60% выше прошлогоднего уровня. Все это является позитивными факторами для морской отрасли и закладывает хороший фундамент для будущего роста морского туризма в Сиамском заливе», – отметил господин Финстен.

Ocean Marina Pattaya Boat Show откроет сезон яхтенных выставок в Азии. Ожидается, что более 6 тыс. человек посетят экспозицию, которая расположится на 20 тыс. кв. м пространства, как на воде, так и на берегу.

Гостей ожидает коллекция яхт суммарной стоимостью в миллионы бат. Кроме того, на выставке будет представлено абсолютно все, для люксовой жизни: маленькие лодки с супер-яхты, продукция для яхтинга и услуги в этой сфере, дорогие автомобили и недвижимость, всевозможные яхтенные гаджеты и продукция для водных видов спорта и отдыха.

Среди ярких событий – экспериментальные развлечения и живые демонстрации таких компаний как Seabreacher, Jetsurf и многие другие, а также бесплатные однодневные круизы. Выставка The Ocean Marina Pattaya Boat Show будет открыта с 11:00 утра до 19:00 вечера в первые три дня и до 18:00 в воскресенье. Вход свободный.

Подробнее на сайте OceanMarinaPattayaBoatshow.com и на официальной стране в Facebook (кликайте сюда).

Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются информационными спонсорами Ocean Marina Pattaya Boatshow.







