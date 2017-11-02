Паттайя готовится к яхтенному шоу 2017

Выставка Ocean Marina Pattaya Boat Show откроется в Паттайе 23 ноября.

11 Ноября 2017 15:00:00

Фото: OMPBS

Меньше чем через три недели в Ocean Marina Yacht Club (OMYC) в Паттайе стартует шестая ежегодная выставка Ocean Marina Pattaya Boat Show, призванная продемонстрировать состоятельной публике новинки яхтенной отрасли и других премиальных сегментов. Мероприятие пройдет в крупнейшей марине Юго-Восточной Азии с 23 по 26 ноября.

Центральным элементом шоу станут, разумеется, яхты. Организаторы обещают максимально разнообразную коллекцию лодок от 20-футовых парусников для однодневных прогулок до люксовых супер-яхт свыше 40 метров и всего, что в промежутке между ними. Гостей ждут парусные и моторные суда, как новые, так и с пробегом, в ценовом диапазоне от 1 до 200 млн бат. Свою продукцию и услуги на выставке представят ведущие мировые верфи и тайские производители.

Владельцев лодок на шоу ожидают широкий спектр яхтенных товаров и услуг, включая высокотехнологичные гаджеты и оборудование для яхт. Впрочем, одной лишь морской тематикой выставка не ограничится. Так компания Falcon Motorsports намерена представить в Паттайе последние модели мотоциклов Husqvarna. Dot Com Property Pavilion продемонстрирует коллекцию недвижимости: от доступного жилья до объектов люксового уровня. Примут участие в Ocean Marina Pattaya Boat Show и производители дизайнерской мебели.

Для тех, кто захочет лично оценить яхтенный образ жизни в Ocean Marina Yacht Club ежедневно будет проводить яхтенные круизы (запись на стенде Ocean Marina Yacht Club с 26 по 26 ноября). Также живые демонстрации обещает производитель моторизованных серфов JetSurf.

Экспозиция Ocean Marina Pattaya Boat Show будет открыта с 11:00 до 19:00 в течение первых четырех дней и до 18:00 в заключительный. Вход свободный. Подробнее на www.oceanmarinapattayaboatshow.com. Газета The Phuket News является информационным спонсором мероприятия