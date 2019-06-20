Патонг отработает эвакуацию при цунами

В следующий вторник, 25 июня, в Патонге пройдут массовые учения, в ходе которых будет отработана эвакуация при цунами. Сирены будут включены в 13:30.

Новости Пхукета

20 Июня 2019, 10:07 AM

Фото: Архив The Phuket News

Учения в Патонге пройдут в рамках программы IDMEx 2019: TSUNAMI, направленной на повышение готовности провинций Ранонг, Пханг-Нга, Пхукет, Краби, Сатун и Транг к стихийным бедствиям. Эвакуация будет отрабатываться во всех перечисленных провинциях 24-25 июня.

Как пояснил пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), массовые учения в Патонге пройдут с 13:30 до 15:30. Отработке эвакуации будет предшествовать семинар для лидеров местных сообществ и представителей бизнеса, который пройдет 21 июня в муниципалитете Патонга.

Разбор полетов по итогам учений состоится 26 июня в региональном офисе DDPM в Пхукет-Тауне. Также теоретические занятия запланированы на 28 июня (в Novotel Phuket Phokeethra) и 1 июля (в здании администрации провинции).

Кроме того, 4-6 июля должны пройти дополнительные учения в глубоководном порту на мысе Панва. Разбор полетов по итогам этих учений состоится там же 7 июля.

Пхукетский офис DDPM призвал жителей тех районов, где будут проводиться учения, присоединиться к мероприятиям. Подробную информацию можно получить по телефону 1784 (круглосуточная горячая линия DDPM).

Напомним, что после двух цунами, обрушившихся на Индонезию в прошлом году, на Пхукете было принято решение провести ревизию системы предупреждения о цунами, а также актуализировать эвакуационные маршруты, обновить уличные указатели, пересмотреть число и расположение пунктов сбора эвакуируемых. Об итогах этой работы власти публично не отчитывались.