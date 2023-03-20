Патонг оценил убытки от скандала с несовершеннолетними секс-работницами в 100 млн бат

Операторы ночных заведений в Патонге оценили потери от скандала с несовершеннолетними секс-работницами на Бангла-Роуд в 100 млн бат за первую неделю. Соответствующую сумму озвучила Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА), которая сейчас думает, какие меры сама отрасль может принять для обеспечения контроля над ночной жизнью Бангла-Роуд.

Новости Пхукета

Рейд в баре Velvet и в неназванном отеле, где туристам предлагали девочек в возрасте от 15 лет. Фото: DOPA

Рейд в баре Velvet и в неназванном отеле, где туристам предлагали девочек в возрасте от 15 лет. Фото: DOPA

Генерал Сурачет Хакпан на Пхукете после рейда в Velvet Bar, через который туристам предлагались несовершеннолетние секс-работницы. Фото: Bo Phut Police

Генерал Сурачет Хакпан на Пхукете после рейда в Velvet Bar, через который туристам предлагались несовершеннолетние секс-работницы. Фото: Bo Phut Police

Вскрывшая торговля несовершеннолетними девушками на Бангле привела к потере значительных доходов, прежде всего, потому, что власти провинции потребовали от ночных заведений закрываться в 1:00, а не в 2:00 или позже, пояснил президент РЕВА Виравит Крыасомбат.

О том, понес ли Патонг, потери репутационного характера, глава ассоциации ничего не сказал. Однако дело получило общенациональный резонанс, а замять его на локальном уровне просто не было возможности, поскольку операцию в Патонге проводили прибывшие из Бангкока сотрудники спецотдела Департамента администрирования провинций (DOPA), получившие информацию из США. Пхукетских полицейских к рейду благоразумно не привлекали.

На фоне понесенных потерь президент РЕВА Виравит Крыасомбат провел 19 марта встречу с операторами ночных заведений, посвященную совместной выработке решений по борьбе с самым разным криминалом на Бангла-Роуд, включая наркотики и вовлечение несовершеннолетних в проституцию, пишет Bangkok Post.

К этому моменту расследование дела о торговле девочками-подростками через бар Velvet уже вышло на общенациональный уровень и, видимо, было взято на контроль генералом Сурачетом Хакпаном. Во всяком случае, именно Биг Джоук оглашал 15 марта (через два дня после рейда) информацию о том, что речь идет о целой сети торговцев несовершеннолетними секс-работницами, работающей в туристических локациях Бангкока, Паттайи и Пхукета.

Также заместитель начальника всей полиции Таиланда указал, что полиция ищет трех предполагаемых руководителей сети – некого Ронни и двух других подозреваемых. По его словам, Ронни успел покинуть Королевство и уехать в Лаос, однако полиция рассчитывает на успешное сотрудничество с правоохранительными органами этой страны. Также генерал Хакпан подтвердил, что сеть в той или иной мере контролировалась иностранными гражданами, основным клиентами были туристы из-за рубежа.

В воскресенье, 19 марта, провинцию Пхукет посещал с однодневным визитом глава правительства Прают Чан-Оча. Вопрос о секс-работницах и туристическом имидже провинции не значился на официально озвученной повестке. Однако нельзя исключать, что генерал мог сказать что-либо на этот счет за закрытыми дверями.