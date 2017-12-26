Патонг начал новогодний отсчет

В понедельник, 25 декабря, губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг официально дал старт новогоднему отсчету в Патонге.

26 Декабря 2017 11:02:00

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг официально дал старт новогоднему отсчету.

Ежевечерние развлекательные мероприятия в рамках фестиваля Patong Countdown 2018 будут продолжаться в течение семи дней. Место проведения праздника – так называемый Бангла-Парк, участок пляжа у начала Бангла-Роуд.

«Patong Countdown 2018 – результат сотрудничества муниципалитета Патонга и Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга. Мероприятие нацелено на то, чтобы оказать поддержку туризму и порадовать отдыхающих в Новый год, а равно и на то, чтобы поддержать местную экономику», – заявил на открытии Patong Countdown 2018 губернатор Плодтхонг.