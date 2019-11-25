Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Таланге

Жительница Пхукета-Тауна погибла в результате дорожной аварии, произошедшей во второй половине дня 23 ноября на старой дороге в аэропорт (Thepkrasattri — Nai Yang Rd.). Мотоцикл, на котором 56-летняя женщина находилась в качестве пассажирки, сбил ехавший следом пикап.

Иккапоп Тхонгтуб

Согласно отчету подполковника Киттипхума Тинтхаланга из полицейского участка Таланга, авария на старой дороге в аэропорт произошла в 15:45 субботы, 23 ноября. Следовавший в сторону пляжа Най-Янг мотоцикл с мужчиной и женщиной сбил ехавший следом пикап.

В результате аварии управлявший мотоциклом 57-летний Бунлерт Джантракун получил лишь легкие травмы, однако его 56-летняя пассажирка Кванчай Джантракун скончалась на месте от травмы головы.

В настоящий момент неизвестно, был ли на голове женщины защитный шлем. На месте событий полицейские обнаружили один шлем, но в отчете подполковника Тинтхаланга не указывается, на ком он был в момент аварии.

Виновником аварии подполковник назвал водителя пикапа Чокчая Тхиамсри, ехавшего слишком близко к мотоциклу. Следов алкоголя в крови 44-летнего мужчины обнаружено не было. Скрыться с места аварии он не пытался.