Партия семьи Чинават предлагает поднять МРОТ до 600 бат в день

Партия Пхыа Тхай (Pheu Thai Party, «Для тайцев»), которую сейчас неформально возглавляет Пэтонгтарн Чинават, озвучила свое главное предвыборное обещание – повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 600 бат в день и гарантированная месячной зарплата для работников с дипломом бакалавра в 25 тыс. бат. Впрочем, почти сразу же младшая дочь изгнанного премьера Таксина Чинавата пояснила, что повышение зарплаты должно произойти, когда экономика сможет себе это позволить, а не прямо после выборов 2023 года.

Новости Пхукета

Глава «семьи Пхыа Тхай» Пэтонгтарн (Унг-Инг) Чинават с соратниками. К выборам 2023 года партия назвала своей целью минимальную зарплату для тайца в 600 бат в день, то есть в районе 12,6 тыс. бат в месяце при пятидневной неделе. Фото: Bangkok Post

Громкий предвыборный лозунг «краснорубашечников» был озвучен 6 декабря, а уже на следующий день госпожа Чинават, являющаяся сейчас «главой семьи Пхыа Тхай», но не занимающая формального поста лидера одноименной партии, дала пресс-конференцию, на которой смягчила популистскую риторику. К этому моменту идею радикального повышения МРОТ – почти вдвое с текущего уровня – раскритиковали и другие политики во главе с премьером Праютом Чан-Очой, и бизнес, пишет Bangkok Post.

Младшая дочь Таксина напомнила, что при правительстве ее тети Йинглак Чинават размер минимальной зарплаты был повышен до 300 бат. Это произошло около 10 лет назад, с тех пор других радикальных повышений не происходило, МРОТ сейчас составляет 328-354 бата в зависимости от провинции.

«У капитализма должно быть сердце... Зарплаты должны быть повышены, когда экономика будет готова», – заявилa Пэтонгтарн Чинават на пресс-конференции 7 декабря.

«Однако сейчас это немыслимо, поскольку экономика все еще чувствует себя недостаточно хорошо. Когда ей станет лучше, система снова сможет начать функционировать. Работники и работодатели должны расти вместе. Повышение зарплаты до 600 бат необходимо, чтобы подстегнуть всю систему», – добавила она.

Во вторник госпожа Чинават говорила, что повышение МРОТ и введение гарантированной зарплаты для бакалавров являются частью того, каким ее партия видит будущее страны в четырехлетней перспективе, если Пхыа Тай получит мандат на формирование правительства по итогам выборов 2023 года.

Другие партии пока не делали обещаний подобного масштаба. Особенно на фоне того, что даже октябрьское повышение МРОТ всего на 5% далось очень нелегко, а требование объединений работников о подъеме минимальной зарплаты до уровня в 482 бата было фактически сразу отвергнуто двумя другими сторонами процесса в лице государства и работодателей. Дискуссия шла о том, на сколько процентов и когда именно Таиланд может поднять МРОТ, но вариант в 482 бата не рассматривался в принципе, поскольку восстановление экономики тогда только началось.

Доводы против повышения

Во вторник генерал Прают Чан-Оча заявил, что повышение зарплаты относится к категории обещаний, которые легко дать, но сложно реализовать. Глава правительства напомнил, что подобные решения в стране принимает не парламент и даже не кабинет министров, а отдельная трехсторонняя комиссия, включающая представителей интересов работников, работодателей и государства.

В свою очередь, председатель Торговой палаты Таиланда (ТСС) Санан Ангубонкун повторил тезис о том, что для повышения МРОТ нужно, чтобы работодатели имели возможность платить увеличенные зарплаты. Кроме того, как и Пэтонгтарн Чинават, он вспомнил повышение зарплат до 300 бат в 2011 году, но в ином ключе. Глава ТСС указал, что тогда многие крупные работодатели приняли решение перенести производственные базы из Таиланда в другие страны.

Против удвоения МРОТ выступил и Объединенный комитет по коммерции, промышленности и банковскому делу (JSCCIB). Он привел те же возражения, которые звучали и при обсуждении вопроса ранее в этом году: рост стоимости рабочей силы приведет к сокращению прямых иностранных инвестиций, а также ударит по малому и среднему бизнесу, особо сильно пострадавшему во время пандемии. Небольшие компании по-прежнему с трудом сводят концы с концам, а если обязать их платить работникам вдвое больше, то многие просто закроются.

Представители JSCCIB также напомнили, что в следующем году перед тайской экономикой будут стоять многочисленные и разноплановые вызовы, включая неравномерность экономического восстановления, высокую инфляцию, повышение банковских ставок, общее замедление мирового экономического развития. В этих аргументах также нет ничего нового, а со всеми перечисленными факторами тайскому бизнесу приходится справляться и в настоящий момент.

В свою очередь, в ТСС напомнили, что Таиланд уже сейчас проигрывает ряду соседей по региону в плане инвестиционной привлекательности. В частности, Вьетнам предлагает зарубежному бизнесу гораздо более дешевую рабочую силу, отметили в ТСС. Про то, что некоторые страны отличаются и меньшим количеством административных препонов, представители палаты умолчали.

«Сейчас не лучшее время для существенного повышения минимальной зарплаты до 600 бат. Существующий механизм повышения МРОТ в стране – подходящий инструмент. С 1 октября минимальный оклад был поднят на 5%, следующее повышение должно быть рассмотрено в подходящее время и с подходящим размером подъема», – заявил председатель ТСС Санан Ангубонкун. Также он подчеркнул, что повышение зарплат должно идти параллельно повышению производительности работников и росту их квалификации.

Макроэкономические прогнозы

Согласно последним прогнозам Центробанка Таиланда (озвученным после заседания комитета по монетарной политике 30 ноября), экономика страны должна вырасти на 3,2% в этом году и на 3,7% в следующем, тогда как в сентября назывались цифры 3,3% и 3,8%. Прогноз по инфляции на этот год в ноябре не пересматривался и составляет 6,3%, что весьма много по тайским меркам. В следующем году CPI должен вернуться в пределы таргета и составить 3% (в сентябре назывался показатель в 2,6%). Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители (Core CPI) должна в этом году составить 2,6%, а в следующем замедлиться до 2,5%.

«Комитет продолжит пристально следить за рисками инфляции, особенно за потенциальным увеличением в перекладывании издержек в цены других товаров, а также за внутренними ценами на энергоносители, которые остаются неопределенными», – говорил ЦБ после заседания 30 ноября.

В пресс-релизе Банка Таиланда ничего не сообщалось о новых прогнозах по турпотоку, хотя именно туризм является сейчас ключевым драйвером экономического восстановления. Ожидается, что 10 декабря Таиланд должен взять планку в 10 млн зарубежных туристов. Планы на 2023 год колеблются в районе 20 млн, варьируясь в зависимости от оптимистичности прогнозирующего (Центробанк, как правило, в этом плане консервативен).

При этом Университет Торговой палаты Таиланда (UTCC) сообщил 8 декабря о том, что по итогам ноября индекс потребительской уверенности в стране продолжил рост и достиг максимального за 20 месяцев значения в 47,9 пункта (против 46,1 в октябре). Специалисты трактовали это как очередной подтверждения того, что экономика стабильно восстанавливается после пандемии, хотя факторы, связанные с ней и с последствиями российской специальной военной операции против Украины, продолжают оказывать давление на экономику.