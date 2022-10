Памятник Героиням переедет с привычного места на время работ по прокладке тоннеля

Администрация провинции Пхукет провела новое совещание, посвященное проекту по прокладке тоннеля под кольцевой развязкой в Тха-Рыа. На встрече 12 октября обсуждался вопрос о том, куда перенести Памятник Героиням на время проведения работ.

Проект по прокладке тоннеля под кольцевой развязкой в Тха-Рыа был анонсирован в июле этого года. Тогда же был объявлено, что работы должны начаться в 2024 году, а завершиться в 2027. Бюджет – составляет 2,365 млрд бат, подрядчики на этапе подготовки проекта – M.A. Consultant Co Ltd, V Engineering Consultant Co Ltd, Bangkok Engineering Consultant Co Ltd и Entic Co Ltd. О том, кто будет заниматься непосредственно прокладкой тоннеля, пока ничего не говорилось.

В эту среду, 12 октября, официальные лица обсудили перенос Памятника Героиням на время проведения работ. Участие в совещании принимали вице-губернатор Амнуай Пинсуван, настоятель буддистского храма Phra Nang Sang Temple Пхра Анчан Ситтчавит Супатипанно, член нижней палаты парламента от Пхукета Сутха Пратип На-Таланг, руководители государственных ведомств и представители частного сектора.

В ходе совещания было подчеркнуто, что памятник должен остаться в пределах округа Таланг, сообщила PR-служба Пхукета (варианты места размещения раскрыты не были). Также было объявлено, что Героини пройдут реставрацию во время прокладки тоннеля.

Планируемый тоннель в Тха-Рыа должен быть трехполосным: две полосы в северном направлении шириной 3,25 метра и одна полоса в южном направлении шириной 4,5 метра. На наземном уровне должны остаться по две полосы в каждую сторону шириной 2,1-2,7 метра.

Кольцевая развязка вокруг монумента с двумя полосами движения должна сохраниться, но там планируется дополнительно установить светофоры «для повышения безопасности». Также проект изначально учитывает планы по прокладке линии легкой железной дороги, которая должна проходить по Thepkrasattri Rd. от поворота на аэропорт до Пхукет-Тауна.

«Реализация проекта повысит пропускную способность развязки, удобство, скорость проезда и безопасность, одновременно сделав более элегантной важную достопримечательность в лице монумента, что будет способствовать развитию туризма на Пхукете», – обещает Бюро исследований и проектирования, входящее в структуру Департамента скоростных магистралей Таиланда.

Что касается непосредственно Памятника Героиням, то его планируется поднять почти на метр, а также провести озеленение площадки перед ним, «где посетители смогут отдать дань уважения Героиням».

Доступ к монументу будет организован по двум пешеходным переходам: от ТЦ Robinson с северо-западной стороны и от большого ювелирного центра с юго-восточной. Там же будут выделены и парковочные пространства.

Кроме того, проекты включает лестницы и лифты к памятнику, плюс отдельный многофункциональный павильон, где, в частности, туристы смогут ознакомиться с историей Героинь.