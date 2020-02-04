Падение турпотока из Китая оставило 3 тыс. пхукетских гидов без заработка

Пхукет продолжает подсчитывать возможные убытки от спада турпотока из Китая, вызванного вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Потери несут туристические гиды, отельеры, владельцы транспортных компаний и другого бизнеса.

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Как заявил газете Post Today заместитель главы Ассоциации профессиональных туристических гидов Пхукета Наттхакорн Рынгрот, в настоящий момент на Пхукете официально зарегистрированы около 7 тыс. гидов, при этом половина из них специализируется на работе с туристами из Китая. Именно они сейчас и остались без возможности обеспечить себя средствами на жизнь.

«Обычно в этом время года на Пхукете пиковый сезон туризма, но сейчас свыше 3 тыс. говорящих по-китайски гидов находятся без работы по причине падения турпотока из Китая», – заявил господин Рынгрот, добавив, что и другие гиды также испытывают проблемы с заказами.

«В подобной ситуации нам нужно адаптироваться к изменением и работать с властями над продвижением туризма. Туристические гиды должны адаптироваться, повышать свою квалификацию за счет изучения языков, на которых говорят в Юго-Восточной Азии, должны работать с авиакомпаниями, такими как AirAsia и Nok Air над продвижением туризма из соседних стран», – указал господин Рынгрот.

«Целевой аудиторией должен быть средний класс. Его нужно привлекать промо-предложениями на Сонгкран. Также наша ассоциация хотела бы, чтобы правительство предоставило нам льготный кредит на обеспечение жизнеспособности отрасли в этой ситуации. Я полагаю, что негативный эффект от вспышки коронавируса будет ощущаться более полугода, массовый турпоток не вернутся до октября», – добавил заместитель главы Ассоциации профессиональных туристических гидов Пхукета.

Ранее о проблемах также сообщали отели, ориентированные на туристические группы из Китая. Также Bangkok Post писала о свыше 300 простаивающих туристических автобусах, которые ранее обслуживали отдыхающих из Китая.

«Без китайцев у нас нет работы, нет денег. Операторы находятся под сильным финансовым давлением, поскольку нужно платить зарплаты, оплачивать парковку, покрывать домашние бытовые расходы», – заявил на условиях анонимности один из операторов.

Слова представителей туристической отрасли подтверждает и статистика аналитического центра Туристического управления Таиланда, которое с прошлой недели фиксирует продолжающийся спад международных прибытий в аэропорт Пхукета. В частности, 28 и 29 января падение составлял около 30% против аналогичных дат 2019 года. Начало этой недели оказалось еще хуже: 2 февраля спад составил 41,04% год к году, а 3 февраля – 44,22%.

В понедельник губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана провел совещание с туристическим бизнесом, в ходе которого заявил, что власти уже оказываются ему поддержку тем, что принимают меры по сдерживанию распространения вируса и сохранению туристической привлекательности острова.

«Официальные лица уже обсудили с частным сектором оживление туристической отрасли сейчас и в будущем в целях снижения экономических последствий, которые последуют вслед за снижением турпотока, за счет поиска мер по продвижению туризма, а также укрепления уверенности туристов в принимаемых на Пхукете и в Таиланде меры по сдерживанию распространения болезни», – заявил губернатор Тавипатана.

«Также власти Пхукета хотели бы, чтобы частный сектор также подключился к работе по информированию туристов [о вирусе и текущей ситуации на острове], включая разработку рекомендаций по предотвращению распространения пневмонии в целях стимулирования возвращения экономики сферы отельного размещения, морского туризма, ресторанного бизнеса и развлекательного сегмента на Пхукете к прежним уровням», – добавил он.

Каких-либо конкретных мер экономической поддержки турбизнеса губернатор не упомянул.





