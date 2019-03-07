Озвучена программа фестиваля Phuket Bike Week 2019

Первая часть фестиваля 2019 года пройдет в 12-14 апреля Патонге, вторая – 19-20 апреля в Phuket Boat Lagoon.

Новости Пхукета

12 Марта 2019, 09:00 AM

Фото: Муниципалитет Патонга

Ровно месяц остался до начала ежегодного мотофестиваля Phuket Bike Week, который в этом году празднует свой 25-летний юбилей. За четверть века мероприятие превратилось в один из крупнейших мотослетов в регионе и важный источник дохода для пхукетского бизнеса.

По традиции последних лет организаторы планируют провести фестиваль в два раунда, первый из которых пройдет 12-14 апреля в Лома-Парке в Патонге, а второй – 19-20 апреля в Phuket Boat Lagoon в Ко-Кэу.

Организаторы ожидают, что фестиваль соберет более 50 тыс. гостей из 30 стран мира, общее число мотоциклов превысит 5 тыс., а пхукетская экономика заработает не мероприятии 500 млн бат. Фестиваль пройдет при поддержке администрации Пхукета, муниципалитета Патонга, Туристического управления Таиланда, American Сar Club Southern Thailand, Singha Corporation и Ride Thailand. Программа фестиваля следующая:

12 апреля, Патонг:

13:00-24:00 – Мотофестиваль;

15:00-17:30 – Регистрация на конкурс кастомных байков;

16:00-18:30 – Рок-концерт от Rock n Ride и Hard Rock Cafe;

18:30-19:00 – Выступление участниц конкурса Miss PBW 2019;

19:30-22:00 – Гала-ужин PBW 2019 в Лома-Парке;

21:00-21:30 – Благодарственная вечеринка Phuket Bike Week Association;

21:30-23:30 – Рок-концерт Понга из Hin Lek Fai;

22:30-00:30 – Рок-фестиваль и пляжная вечеринка.

13 апреля, Патонг:

08:00-18:00 – Празднование Сонгкрана;

13:00-24:00 – Мотофестиваль;

18:00-20:00 – Рок-концерт от Hard Rock Cafe;

20:00-21:30 – Выступление рок-группы Wings Rock из Малайзии;

21:30-22:30 – Благодарственная вечеринка Phuket Bike Week Association;

23:00-00:30 – Рок-фестиваль и пляжная вечеринка.

14 апреля, Патонг:

09:00-12:00 – Мотопробег Harley Davidson в Кхао-Лак;

12:00-24:00 – Конкурс кастомных байков и мотофестиваль;

16:30-18:30 – Рок-концерт от Hard Rock Cafe;

19:00-20:00 – Мотопробег вокруг Патонга;

19:30-20:00 – Выступление участник конкурса Miss PBW 2019;

20:00-21:00 – Официальная церемония с участием мэра Патонга, награждение почетных гостей и президентов мотоклубов;

20:00-21:00 – Благодарственная вечеринка Phuket Bike Week Association;

21:00-22:00 – Выступление рок-группы Rock Heaven Fall;

22:00-22:30 – Благодарственная вечеринка;

22:30-00:30 – Рок-фестиваль и пляжная вечеринка.

19 апреля, Boat Lagoon:

13:00-24:00 – Мотофестиваль;

16:00-17:00 – Конкурс кастомных байков;

19:30-19:30 – Живая музыка от Hard Rock Cafe;

20:00-21:30 – Слово благодарности президента Phuket Bike Week Association;

21:30-23:30 – Музыкальная фестиваль с живыми выступлениями.

20 апреля, Boat Lagoon:

13:00-24:00 – Мотофестиваль;

16:00-18:00 – Мотопробег по северной части Пхукета;

17:30-19:30 – Живая музыка;

19:30-20:00 – Финал конкурса Miss PBW 2019;

20:00-21:00 – Выступление губернатора Пхукета и мэра Пхукет-Тауна;

21:00-24:00 – Рок-концерт с участием группы Carabao;

24:00-00:30 – Финальное слово президента Phuket Bike Week Association.

Посещение первой части мотофестиваля (в Патонге) бесплатно, обычный билет на двух заключительных дня – 300 бат (включая браслет и два напитка). Также доступен VIP-комплект за 1500 бат, включающий доступ на все мероприятия, билет на гала-ужин, футболку, бандану, значок, нашивку, стикер, брелок для ключей и свежий номер журнала Ride Thailand.