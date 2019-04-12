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Ответственность за вождение в пьяном виде ужесточили на время Сонгкрана

Руководство полиции Пхукета подтвердило ужесточение ответственности за вождение в пьяном виде в Сонгкран.

Варанья Промпинпарат

12 Апреля 2019, 02:32 PM
Фото: Таньялак Сакут

Фото: Таньялак Сакут

Заместитель начальника полиции Пхукета полковник Пакин На-Ранонг подтвердил The Phuket News, что в течение нынешних Семи дней опасности на дорогах (11-17 апреля) правоохранительные органы будут более жестко подходить к вождению в пьяном виде. В прошлую пятницу заместитель премьер-министра Правит Вонгсувон заявил, что в случае, если вождение в пьяном виде приведет к ДТП с летальным исходом, против водителя будут выдвигаться обвинения в убийстве. На Пхукете, как отметил полковник На-Ранонг, будет применяться аналогичная практика.

«Полиция Пхукета сделает все, что в ее силах, чтобы выполнить распоряжение заместителя премьер-министра по привлечению к ответственности водителей, спровоцировавших ДТП с летальным исходом в пьяном виде или при езде с превышением скорости», – заявил полковник На-Ранонг.

Также полковник рассказал о том, что ждет водителей, которые откажутся пройти проверку на алкоголь по требованию сотрудника полиции. Физически заставить шофера пройти тест полицейский не может, но этого и не требуется, поскольку обвинения можно предъявить на основании внешних признаков опьянения. 

«В протоколе будет указано, к примеру, что водитель отказался от теста; в поведении водителя были заметны признаки опьянения; полицейский чувствовал запах спиртного в его дыхании; в автомобиле был обнаружен алкоголь. Также к материалам дела могут быть приложены видеозаписи», – пояснил полковник.

По словам офицера, после составления протокола подозреваемый будет доставлен в полицейский участок для возбуждения дела. Если у водителя не будет средств для внесения залога, дожидаться суда ему придется в камере.

Кроме того, по факту отказа от прохождения теста на алкоголь будет возбуждено дополнительное дело о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов, находящегося при исполнении обязанностей.

Полковник На-Ранонг заверил, что трезвым водителям не стоит бояться, что алкотестер ошибочно укажет на содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. По словам офицера, все устройства ежегодно проходят проверку на исправность в соответствующем департамента Минздрава.

Второй заместитель начальника полиции Патонга – полковник Чайват Уйкам – добавил, что транспортные средства задержанных пьяных водителей будут отправляться на стоянку у ближайшего полицейского участка. Забрать машину или мотоцикл водитель сможет лишь после рассмотрения дела в суде. Оплатить штраф на месте или в полицейском участке будет невозможно.

«Все дела о вождении в пьяном виде должны передаваться в суд», – заявил полковник Уйкам, являющийся главой транспортной полиции Пхукета.

Также по решению конкретного сотрудника полиции у задержанного водителя могут быть изъяты права на управление транспортом.

«Проводящий задержание сотрудник решит, на какой срок изъять права и направить ли в Департамент наземного транспорта запрос на аннулирование прав или приостановку их действия», – заявил полковник.

Напомним, что по закону сейчас минимальное наказание за вождение в пьяном виде – от 5 до 20 тыс. бат и приостановка действия водительских прав на полгода. При этом зачастую полиция и суд подходят к подобным делам более лояльно.

 

 

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