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Отправленный на ремонт катер сгорел, не дождавшись починки

В ходе пожара у жилого дома в Рассаде сгорел катер стоимостью в полмиллиона бат. Судно вытащили на берег для ремонта, но починки оно в итоге не дождалось.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Ноября 2019, 03:40 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пожаре на Soi Bang Chee Lao 2 в тамбоне Рассада поступило в полицию Пхукет-Тауна около 9:30 утра пятницы, 22 ноября.

На месте событий полицейские и сотрудники пожарной службы муниципалитета Рассады обнаружили горящий катер, в окружении охваченной огнем груды мусора. Ликвидация возгорания заняла всего лишь 15 минут, однако катер к концу тушения пожара был уничтожен огнем полностью.

Местный житель Саман Упама рассказал полицейским и пожарным, что почувствовал запах дыма, вышел из дома и увидел, что сваленная у жилья груда мусора загорелась, причем пламя угрожало подобраться к находившемуся рядом ремонтируемому катеру. Самостоятельные усилия 65-летнего Упамы по тушению пожара результата не принесли.

Причиненный огнем ущерб был предварительно оценен в 400-800 тыс. бат. Причину пожара еще предстоит установить.

 

 

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