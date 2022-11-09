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Открытие подпольного казино сорвали в Паттайе

Полиция сорвала открытие подпольного казино в помещении бывшего ресторана на Pattaya Sai 3 Rd. в Паттайе. Операция была проведена по распоряжению генерала Сурачета Хакпана, занимающего сейчас пост заместителя начальника тайской полиции, а до этого получившего известность в качестве руководителя Иммиграционного бюро.

Новости Пхукета

10 Ноября 2022, 09:00 AM
Полиция в помещении готовившегося к открытию нелегального казино в Паттайе. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Полиция в помещении готовившегося к открытию нелегального казино в Паттайе. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Полиция в помещении готовившегося к открытию нелегального казино в Паттайе. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Полиция в помещении готовившегося к открытию нелегального казино в Паттайе. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

В среду, 9 ноября, сотрудники Иммиграционного бюро из провинции Трат и криминалисты из Чонбури провели следственные мероприятия в помещении бывшего ресторана на Pattaya Sai 3, которому предстояло стать игорным домом. На руках правоохранителей был ордер на обыск, выданный провинциальным судом Паттайи, сообщает Bangkok Post.

Согласно поступившим в полицию данным, некая группа китайских инвесторов планировала использовать здание для нелегального бизнеса. Эта информация подтвердилась, полиция обнаружила, что здание перестраивалось в казино. В частности, туда уже завезли игорные столы и даже доставили игральные карты и кости в большом количестве.

В ходе обыска полиция обнаружила в здании только одного человека – 17-летнего подростка из округа Саттахип, который «присматривал» за помещением. Сейчас юноша дает показания.
Ресторан, на базе которого планировали создать казино, располагается на участке площадью 16 рай, взятом в аренду в 2016 году неким гражданином Китая. Там также находятся боксерский ринг и караоке, но все заведения закрыты с момента начала пандемии.

Полиция ищет «оператора» так и не открывшегося казино. Bangkok Post указывает, что речь идет о гражданине Китая, известном под именем Мин. Клиентами игорного дома также должны были быть китайцы.

 

 

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