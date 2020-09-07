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Открытие Пхукета для туристов едва ли состоится 1 октября

Министр туризма и глава Туристического управления Таиланда заявили, что Пхукет едва ли откроется для зарубежных туристов 1 октября. Основная причина – опасения относительно возможности второй волны коронавируса в Таиланде.

Новости Пхукета

7 Сентября 2020, 11:08 AM
Министр туризма посетил Пхукет в минувшие выходные. Фото: Phuket PR Department

Министр туризма посетил Пхукет в минувшие выходные. Фото: Phuket PR Department

В минувшие выходные высокопоставленные чиновники из Минтуризма во главе с министром Пхипхатом Ратчакитпракарном проинспектировали Пхукет и «собрали отзывы» местных жителей на идею ограниченного открытия острова для туристов с 1 октября. Также провинцию посетил и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун.

Как заявил господин Ратчакитпракарн, делегация была отправлена на Пхукет главой правительства Праютом Чан-Очой для оценки общественного мнения. Визит завершился большой встречей в Патонге, участие в которой приняли около 100 человек, включая одного из лидеров бизнес-сообщества Патонга Причавута Кисина, главы Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга Виравит Крыасомбата и мэра города Чалермлак Кебсап.

Выступая перед собравшимися, господин Ратчакитпракарн заявил, что вся собранная информация будет передана премьер-министру, который «лично ответит общественности о том, какое решение принято по пхукетской модели».

Как отметил господин Ратчакитпракарн, открытие Пхукета для иностранцев, вероятно, будет отложено на фоне страхов населения относительно новой волны коронавируса. По словам министра, одна из причин этих страхов – пробелы в коммуникации между властями и населением.

«Я полагаю, что реализация пхукетской модели едва ли начнется 1 октября, в основном по причине страхов местного населения», – заявил министр Ратчакитпракарн.

 

 

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