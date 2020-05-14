Открытие аэропорта Пхукета ожидается 16 мая

Во вторник, 12 мая, официальные лица проинспектировали аэропорт и проверили его готовность к возобновлению работы в условиях угрозы коронавируса. Затем было объявлено, что после открытия аэропорта первыми будут возобновлены полеты в Бангкок. К этому готовы три авиакомпании: AirAsia, Nok Air и Vietjet.
Напомним, что пхукетский аэропорт прекратил работу 3 апреля. Как сейчас утверждает PR-служба администрации Пхукета, сделано это было не по приказу губернатора провинции, а по распоряжению главы СААТ Чулы Сукманопа. Затем, отмечает PR-служба, срок действия запрета продлевался еще трижды.
При этом внутреннее воздушное сообщение в Таиланде было возобновлено еще 1 мая.