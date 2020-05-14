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Открытие аэропорта Пхукета ожидается 16 мая

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана объявил о том, что намерен отправить в Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) запрос на открытие аэропорта с субботы, 16 мая.

14 Мая 2020, 09:45 AM
Во вторник, 12 мая, официальные лица проверили готовность к открытию аэропорта Пхукета. Инспекцию возглавил вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Фото: АоТ

Во вторник, 12 мая, официальные лица проверили готовность к открытию аэропорта Пхукета. Инспекцию возглавил вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Фото: АоТ

Во вторник, 12 мая, официальные лица проинспектировали аэропорт и проверили его готовность к возобновлению работы в условиях угрозы коронавируса. Затем было объявлено, что после открытия аэропорта первыми будут возобновлены полеты в Бангкок. К этому готовы три авиакомпании: AirAsia, Nok Air и Vietjet.

Напомним, что пхукетский аэропорт прекратил работу 3 апреля. Как сейчас утверждает PR-служба администрации Пхукета, сделано это было не по приказу губернатора провинции, а по распоряжению главы СААТ Чулы Сукманопа. Затем, отмечает PR-служба, срок действия запрета продлевался еще трижды.

При этом внутреннее воздушное сообщение в Таиланде было возобновлено еще 1 мая.






 

 

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