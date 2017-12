Открылся объезд дьюти-фри King Power на Chao Fa West Rd Компания Ratchintin Co Ltd объявила об официальном открытии моста через озеро и объездной дороги у магазина беспошлинной торговли King Power на шоссе Chao Fa West Rd. в Вичите. Шела Рива 27 Декабря 2017 12:35:57 Новая дорога, часть которой проходит по мосту над бывшим оловянным карьером, связала Chao Fa West Rd. и Muang Chao Fa Rd. Официальное название нового моста – Chao Fah Mine Bridge (см. карту ниже). «Дорога соединяет Chao Fa West Rd c Muang Chaofah Rd. Это просто новый короткий путь к Muang Chao Fa Rd.», – заявил «Новостям Пхукета» инженер проекта Пирапонг Понгпрадит. «К King Power этот проект особого отношения не имеет», – добавил он. По словам господина Понгпрадита, главная цель проекта – «снизить плотность трафика на шоссе 4024» (то есть Chao Fa West Rd). Обошлась реализация проекта в 55 млн бат. Напомним, что при реализации проекта подрядчик столкнулся с рядом проблем, из-за которых сдача объекта была задержана.