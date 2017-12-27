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Открылся объезд дьюти-фри King Power на Chao Fa West Rd

Компания Ratchintin Co Ltd объявила об официальном открытии моста через озеро и объездной дороги у магазина беспошлинной торговли King Power на шоссе Chao Fa West Rd. в Вичите.

Шела Рива

27 Декабря 2017 12:35:57

Новая дорога, часть которой проходит по мосту над бывшим оловянным карьером, связала Chao Fa West Rd. и Muang Chao Fa Rd. Официальное название нового моста – Chao Fah Mine Bridge (см. карту ниже).

«Дорога соединяет Chao Fa West Rd c Muang Chaofah Rd. Это просто новый короткий путь к Muang Chao Fa Rd.», – заявил «Новостям Пхукета» инженер проекта Пирапонг Понгпрадит.

«К King Power этот проект особого отношения не имеет», – добавил он.

По словам господина Понгпрадита, главная цель проекта – «снизить плотность трафика на шоссе 4024» (то есть Chao Fa West Rd). Обошлась реализация проекта в 55 млн бат.

Напомним, что при реализации проекта подрядчик столкнулся с рядом проблем, из-за которых сдача объекта была задержана.
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