Отключения воды ожидаются 14-17 ноября в ряде районов Пхукета

Временные отключения воды ожидаются в ряде районов Пхукета с 14 по 17 ноября в связи с проверкой оборудования на насосных станциях и подключением новых труб. Об этом в серии отдельных уведомлений сообщил пхукетский офис Управления водоснабжения провинций.

Новости Пхукета

Перебои в водоснабжении 14-17 ноября затронут Патонг и Кату (округ Кату), Карон, Чалонг и Вичит (округ Мыанг-Пхукет), Срисунтхорн, Паклок и Чернг-Талей (округ Таланг). В уведомлениях PWA говорится о следующих отключения.

14 ноября, с 10:00 до окончания работ. В связи с подключением труб на кольцевой развязке Мыанг-Тхонг в Вичите без воды останутся поселки Tharn Thong Villa 1 и 3, Soi Tanitturakit, Soi Nanachat, поселок Kanda Village, Soi Sowkem, Soi Gowna, Soi Borrae.

14-15 ноября с 9:00 и до не указанного времени. В связи с тестированием счетчиков воды не будет в Кату, включая поселки Phuket Villa Kathu, Lake Ville 1 and 2, The Valley, The Heritage, Chale Khiri. Kathu Thani и другие поселки на Phra Phuket Kaew Rd. Также в Патонге будут затронуты улицы Phra Baramee Rd., Phisitkaranee Rd., Phra Mettha Rd., Thaweewong Rd., Sainamyen Rd.

15 ноября, с 9:00 до 10:00. В связи с проведением ступенчатого теста воды не будет в Патонге от храма Suwan Khiri Wong Temple и далее по Phisitkaranee Rd до Ratchapathanuson Rd., Sainameen Rd., Nanai Rd.

15 ноября, с 21:00 до 23:00. В связи со ступенчатым тестом на насосной станции в Банг-Джо воды не будет как в этом поселке, так и на участке Srisoonthorn Rd. вплоть до Сурина.

16-17 ноября, время не указано. В связи с проверкой счетчиков воды не будет в Кароне на Patak Rd. от отеля Centara до муниципалитета и от Le Meridien до Nanai Rd., Rat-U-Thit 200 Pi Rd., Phra Mettha Rd. и Prachanukroh Rd. в Патонге.

17 ноября, время не указано. В связи с проверкой счетчиков без воды останутся территории в Чалонга и Вичите на Chao Fa West Rd и Kwang Rd., включая поселки Phuket Villa Chao Fah 2, Phuket Villa 2 и 5, Land & Houses 88, Tinawut 1 и 2, Jomthong Thani Maneekram, а также Soi Luang Pho Cham, Soi Chaofa 73, Soi Nayai.

17 ноября, с 21:00 до 23:00. В связи с тестированием системы методом нулевого давления на станции в Банг-Джо без воды останутся Срисунтхорн и Паклок. В зону отключения попадают Soi Nopda Kaew, Supalai village in Bang Jo, перекресток Кхао-Лан, жилой поселок Правительственного жилищного управления, поселки Sinsuk Thani, Phanason Thalang, iLeaf Town, Yu Charoen, Supalao Pa Khlok, Siri, Udomsuk, Phrom Phan, а также Soi Yamu.

PWA приносит извинения за неудобства и просит запасать воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 076-319173 и 1662.