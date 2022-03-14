Отключение электричества запланировано в тамбонах Срисунтхорн и Чернг-Талей

Пхукетское отделение Управления энергоснабжения провинций (РЕА) сообщило о плановом отключении электричества в тамбонах Срисунтхорн и Чернг-Талей во вторник, 15 марта.

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В Срисунтхорне электричества не будет с 9:00 до 16:30 на отрезке Srisoonthorn Rd. от Soi Bang Niaw Dum до рынка у храма Wat Manik (включая переулки, выходящие к шоссе с северной стороны).

В Чернг-Талей электроснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 на прибрежной дороги от Лагуны к Най-Янгу (от Soi Layan 9 до пляжа Банана-Бич).

В обоих случаях отключение объясняется работами на высоковольтных линиях. Если кому-либо электроснабжение необходимо срочно (к примеру, для медицинского оборудования), необходимо сообщить об этом в РЕА.

Ведомство приносит извинения за возможные неудобства. Контактные телефоны – 066-0729803, 076-386882 и 076-354379.